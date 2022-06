Nytt rekord för Mercedes EQXX - 120 mil på en laddning

Mercedes Vision EQXX har tidigare klarat 1.008 km på en laddning. Nu har den slagit ett nytt rekord – den 1.202 km långa sträckan från Stuttgart till Silverstone. Därefter fick Formel E stjärnan ta den runt GP-banan för några ärevarv.

Mercedes säger att EQXX ska vara den mest effektiva bilen de någonsin byggt.

Mercedes EQXX har slagit ett nytt rekord när den tog sig från Stuttgart, Tyskland till Silverstone, England på en laddning. Tidigare slog EQXX ett liknande rekord när den tog sig 1008 km från Stuttgart till Côte d'Azur på en laddning.

Efter Silverstone blev det att ladda upp och därefter bege sig till Goodwood Festival of Speed.

Väl framme i Silverstone möttes Mercedes EQXX upp av Nyck de Vries, nederländaren som kör för Mercedes-EQ Formel E team. Han höll inte tillbaka när han senare fick ta den runt den välkända Grand Prix-banan.

Mer än 1100 km hade bilen avlagt när den anlände till Silverstone, men ändå lyckades de Vries få upp den i toppfarten på 140 km/h. Efter 11 varv runt GP-banan tog laddningen slut och Mercedes EQXX hade då klarat av hela 1202 km.

Resan var tänkt att visa prestanda och förbrukning vid vanlig långdistanskörning.

Snittförbrukningen under resan låg på 8,3 kWh per 100 km, men det framgår inte om det inkluderar varven runt Silverstone. Körningen tog 14 timmar och 30 minuter och snitthastigheten var 83 km/h. Under den tidigare rekordresan till Cassis i södra Frankrike låg snittförbrukningen på 8,7 kWh per 100 km.