Amerikansk-kinesiska Koenigseggutmanaren i fara

Superladdhybriden Silk-FAW S9 som lovat så mycket prestanda kanske inte blir av. Tillverkaren har nu gett sig själv en vecka med att komma fram till ett beslut.

Silk-FAW S9 är i fara!

Superladdhybriden Silk-FAW S9 lovar 0–100 km/h på under 2 sekunder, 0–200 km/h på under 6 sekunder och 0–300 km/h på under 11 sekunder. Allt detta tack vare en systemeffekt på över 1 400 hästkrafter och 1 050 Newtonmeter. Men nu verkar det som att den amerikansk-kinesiska Koenigseggutmanaren inte blir av, rapporterar Reuters.

Silk-FAW heter startupbolaget bakom S9, det är en sammansättning av den amerikanska designstudion Silk EV och kinesiska biltillverkaren FAW. Tillsammans har de planer att utveckla och producera laddhybrider och helelektriska superlyxbilar i både Kina och Italien.

Samriskbolaget planerar att investera 1 miljard euro, eller cirka 10,7 miljarder kronor, i italienska staden Reggio Emilia för att bygga forsknings- och utvecklingsanläggning samt fabrik. Staden är känd som "Italy's Motor Valley" då den är hem åt Ferrari, Lamborghini, Maserati och Ducati.

Produktionen av Silk-FAW S9 var tänkt att starta tidigt 2023, men problem ska ha uppstått med köpet av mark vilket har lett till att företaget nu måste bedöma hur de ska fortsätta.

Katia Bassi, chef för Silk-FAW, berättade för Reuters att företaget kommer tydliggöra hur deras framtid ser ut nästa vecka. Men trots förhinder med anskaffningen av mark har de fortsatt med att utveckla både laddhybriden S9 och helelektriska S7 som ska komma senare.

