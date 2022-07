Stellantis nya elbilsleasing ”Electric As You Go”

Inspirerat av nutidens kärlek till "Pay-per-Use" har Stellantis tagit fram "Electric As You Go". Det ska bli den billiga privatleasingen som ska få människor att ställa om till elbil.

Från så lite som 1 150 kronor (110 euro) per månad i baskostnad plus 70 öre (7 cent) per kilometer, om man kör mer än 50 mil, så kan man privatleasa antingen Peugeot e-208, Opel Corsa-e eller Opel Mokka-e. Det finns också planer på att utöka detta erbjudande. Värt att tillägga är att en handpenning tillkommer, däremot menar Stellantis att det inte handlar om en stor summa.

Det nya "Electric As You Go" initiativet ska enligt Stellantis göra det prisvärt att köra elbil. Detta tack vare det låga priset per månad samt att man endast betalar för hur långt man kör. 50 mils körning á 70 öre per kilometer kostar drygt 350 kronor.

Inspirerat av "Pay-per-Use" som blir allt mer vanligt runt om oss, riktar satsningen sig åt de som kanske inte behöver använda sig av en bil så ofta, eller i alla fall inte kör så långa sträckor.

För att få ta del av erbjudandet måste kunder i retur lämna in antingen en dieselbil registrerad innan 2011, eller en bensinbil registrerad innan 2006. Enligt Stellantis ska satsningen göra det lättare för kunder att ställa om till elbil.

Erbjudandet gäller än så länge bara i Frankrike och då bara på de utvalda modellerna. Men Stellantis säger att utbudet av bilar att välja mellan kommer att öka, så länge det är bilar med nollutsläpp. Initiativet ska även göras tillgängligt i andra europeiska länder.

