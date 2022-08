Kinesiska BYD kommer till Sverige med tre elbilar i höst – Alrik har kört dem

BYD, Nio, Xpeng och nästa år även Zeekr och förmodligen även Hongqi och kanske också Ora Cat. Lägg till MG, Aiways, Polestar och om man så vill Volvo, och det finns snart tio kinesiska bilmärken i Sverige! Alrik har provkört tre modeller från BYD – som börjar leverera under november. Vi ställer sex snabba frågor till honom.

Sjutsitsiga suven Tang, den snabba sedanen Han och mellanklass-suven Atto kommer till Sverige i höst.

Vad betyder BYD?

Alrik: Namnet står för Bulid Your Dreams, och det uttalas som BMW: B Y D.

Vad är speciellt med BYD?

Alrik: Till skillnad från de flesta andra kinesiska elbilstillverkarna är BYD inte ett ungt startuppföreetag. Firman grundades redan 1995, då började man tillverka batterier till främst telefoner och datorer. 2002 startade biltillverkningen och det är ett gigantiskt företag med närmare 300 000 anställda, som också säljer eldrivna bussar, gaffeltruckar, monorailtåg, solceller, batterilagring och inte minst elbilsbaterier. Man är tredje störst i världen när det gäller elbilsbatterier.

2022 slutade man bygga bilar med enbart förbränningsmotorer och nu är det enbart laddhybrider och rena elbilar som gäller. Räknar man samman dessa tillverkar BYD fler bilar än Tesla. Första halvåret i år såldes det över 600 000 BYD-bilar och man lär hamna en bra bit ölver en miljon i år.

Varför ska man köpa en BYD?

Alrik: Vad jag vet är BYD det enda bilföretag som själva konstruerar och tillverkar allt från halvledare, elmotorer, elbilsbatterier, laddare och styrelektronik. Det ska enligt BYD betyda att alla komponenter är anpassade efter varandra, vilket ska ge hög effektivitet – samt korta väntetider och i terorin även bra priser.

Men det som sticker ut tydligast är deras batteriteknik med de så kallade Bladbatterierna – LFP-batterier: Litium-järn fosfatbatterier utan kobolt och låg inbladning av nickel. De ska vara extremt säkra och inte börja brinna, därtill kan de laddas till 100 procent vid varje laddning och deras teknik ska innebära att batterierna inte är lika känsliga för hög och låg temperatur – bra räckvidd på vintern. Men nackdelen är att laddningen inte är så snabb som de snabbaste och energidensiteten per kilo är inte lika bra som för litiumjonbatterier. Bladebatterierna sitter numera i instegsversionen av Tesla Model Y och även Toyota köper Bladbatterier.

Mellan-suven Atto 3 kommer antagligen bli populärast på den svenska marknaden.

Vilka modeller kommer och hur är de att köra?

Alrik: I höst lanserar man tre modeller: en stor sjusitsig suv kallad Tang med över 500 hk och laddad med utrustning, en stor snabb sedan kallad Han, med samma drivlina och väldigt välutrustad, samt en mellanklass-suv kallad Atto 3 som ska ta upp kampen med exempelvis Kia Niro-EV.

Jag har bara kört bilarna en kort sträcka på ett flygfält, men det första intrycken är att bilarna är väldigt väl byggda med fina materialval och god komfort. Både fjädring och ljudnivå kändes bra, även omd et är svårt at utvärdera det på en lite smal väg på utkanten av ett flygfält. De känns mycket mer traditionella och gedigna i inredningen jämfört med exempelvis Tesla men också långt ifrån lika sportiga att köra. Bilarna ska kunna beställas från september månad och leveranserna ska starta under november.

Finns det något som du inte gillar?

Alrik: Jag fick som sagt bara provsmaka under en kort sträcka, och vi ska givetvis testa dem när det kommer bilar till Sverige. Men snabbladdningen på 88 kW på Atto 3 imponerar inte och de andra två modellerna toppar ut runt 120 kW – så snabbladdare är de inte. Man uppger 30-80 procents laddning på 30 minuter. Jag är osäker på hur bra navigationen är på att hjälpa till med en rutt, och som jag förstod det är det bara infotainmentsystemet som kan uppgraders över nätet, inte styrningen av hårdvaran.

Jag vet heller inte om man som köpare får tillgång till bättre priser på något laddnätverk i Sverige och hur det är med serviceintervaller och servicepriser. Garantin är fyra år.

Vad kostar de?

Alrik: Det är den riktigt intressanta frågan. Vi har inte fått svenska priser, men man säger att de ska vara konkurrenskraftiga. Min gissning är att bilarna hamnar någonstans runt Kia-nivå - lite beroende på utrustning. Både suven Tang och den stora sedanen Han är snabba och dyra bilar som knappast blir märkets storsäljare. Den rollen tar nog framhjulsdrivna Atto 3 hand om. Men i Norge har Tang varit den näst mest sålda suven i sin klass, med över 2 000 sålda exemplar, så det handlar givetvis om priset.

Något annat som du vill berätta?

Alrik: Det kommer en utförlig provkörningsrapport med massa data och även en provkörningsfilm. Det är spännande med alla nya bilmärken som gör det både svårare och skojigare att välja bil. Konkurrensen om kunderna kommer verkligen att bli stenhård – och med högre konkurrens kan vi hoppas på bra priser och snabbare leveranser!

Designen är lågt ifrån skandinaviskt minimalistisk.

Inredningen ger ett högt kvalitetsintryck.

