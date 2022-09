Tesla gör sig redo att öka Model Y-produktionen i Tyskland

Tesla fortsätter att öka produktionen på fabriken Giga Berlin i Grünheide utanför den tyska huvudstaden.

Tesla satte igång produktionen av Model Y på deras första europeiska fabrik i mars i år.

Arbetet med att skruva upp produktionstakten på Teslas första europeiska fabrik går just nu "väldigt bra", enligt tillverkaren. Det var budskapet som gavs under tillverkarens informationsdag som hölls under söndagen vid fabriken, rapporterar Automobilwoche.

Tesla har som mål att på sikt tillverka 20 miljoner elbilar årligen på Giga Berlin, där familjebilen Tesla Model Y tillverkas för europeisk marknad. Nästa år uppskattar man att produktionen kommer att nå 2 miljoner.

Delmålet ska därför nu vara att öka produktionstakten till 5 000 bilar i veckan, enligt den tyska nyhetsbyrån DPA. Det innebär en femdubbling jämfört med i somras då Tesla uppgav att man tillverkade 1 000 bilar i veckan.

Tesla vill också få ned fabrikens vattenförbrukning, som sedan tidigare oroat lokalbefolkningen. Just nu går det 2,2 kubikmeter färskvatten för varje tillverkad bil. Det är mindre än industrisnittet på 4 kubikmeter, ska Tesla ha framhållit.