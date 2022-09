Krockgate? Tesla kan ha dold krocktest-kod i mjukvaran

Tesla utreds av Euro NCAP:s australiensiska motsvarighet ANCAP efter att en hackare gjort upptäckter i tillverkarens mjukvara.

Tesla imponerade nyligen med ett rekordbra betyg från Euro NCAP för Model Y. Tillverkarens högbyggda mindre elbil lyckades bland annat få ett 98-procentigt betyg i den numera viktiga ronden aktiv säkerhet.

Särskilt ros från Euro NCAP fick Teslas kamerabaserade "Vision"-system som presterade anmärkningsvärt väl i att förhindra kollisioner med andra bilar, cyklister och fotgängare. Organisationens generalsekreterare Michiel van Ratingen prisade tillverkaren:

– Grattis till Tesla för ett verkligen enastående rekordhögt Model Y-betyg. Tesla har visat att inget annat än det bästa är tillräckligt bra för dem och vi hoppas få se dem fortsätta att sträva efter det målet i framtiden.

Men nu har frågor väckts efter att den välkände kod-dykaren och Teslahackaren "Green" på Twitter gjort nya fynd i tillverkarens bilmjukvara. Enligt den anonyme twittraren finns det speciella avsnitt i koden som döpts efter Euro NCAP samt dess regionala motsvarigheter Australasian NCAP, Korea NCAP och I VISITA (Kina).

Tesla just added ANCAP support in their code. This is in addition to already existing "I VISTA" (Chinese testing grounds), EuroNCAP and Korea NCAP



One wonders why do it (they also give testing houses one-off builds with the testing house in the name (with tweaked settings?) )