Elon Musk: återkallelser borde kallas något annat

Tesla har valt att "återkalla" 1,1 miljoner bilar i USA. Elon Musk: "Terminologin är förlegad och felaktig."

Tesla har tvingats återkalla 1 097 762 bilar tillverkade mellan 2017 och 2022 i USA. Fönsterhissarna på bilarna kan nämligen stängas för fort, något som innebär en klämrisk för förare och passagerare.

Det framgår av handlingar publicerade av den amerikanska myndigheten National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, som utfärdar landets regler och föreskrifter för fordonssäkerhet och ser till att biltillverkarna följer dessa.

Gör de inte det måste de utfärda en offentlig återkallelse om felet innebär en orimlig säkerhetsrisk, precis som i EU där ett snarlikt regelverk gäller.

Teslas fix för fönsterhissproblemet kräver dock inget verkstadsbesök. Ellhissarna på de påverkade bilarna behöver inte bytas ut vid något verkstadsbesök. I stället ska deras känslighet justeras i en trådlös mjukvaruuppdatering som skickas ut till de påverkade bilarna i november.

Elon Musk är nu kritisk till att begreppet "återkallelse" används av NHTSA.

– Terminologin är föråldrad och felaktig. Detta är en liten "Over-the-air"-mjukvaruuppdatering. Så vitt vi vet har det inte skett några skador, kommenterar Teslachefen på ett Twitterinlägg där det framgår att Tesla löst sju utav 19 återkallelser med sådana uppdateringar sedan 1 januari 2020.

14 av återkallelserna ska ha utfärdats av Tesla i år, enligt NHTSA:s offentliga databas.

The terminology is outdated & inaccurate. This is a tiny over-the-air software update. To the best of our knowledge, there have been no injuries.