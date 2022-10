Mer chockhöjer laddpriserna

Laddoperatören Mer höjer sina priser mellan 36 och 386 procent.

Laddoperatören Mer chockhöjer sina priser. Särskilt abonnemanget Around blir dyrare – med 386 procent.

De nya priserna införs den 1 november. Mer hänvisar till "ökade kostnader för elhandel och elnätsavgifter."

För de som har abonnemanget Mer Flexible utan fast månadskostnad höjs priset för AC-laddning från 3,00 kr per kWh till 6,00 kr. DC-laddning upp till 150 kW kostar 7,50 kronor per kWh i stället för 5,50 kr. Den snabbaste laddningen, UFC, över 150 kW kostar 8,50 kr per kWh i stället för 5,95 kr.

För drop in-kunder utan abonnemang är priserna 7,20 och 10,20 kr per kWh.

Abonemang blir 386 procent dyrare

Störst förändring drabbar dem som har abonnemanget Mer Around. Det kostar i dag 499 kr per månad och inkluderar 450 kWh. Det innebär en kostnad på 1,10 kr/kWh om man utnyttjar hela kvoten.

Efter 1 november hamnar det fasta priset på 849 kronor och inkluderar endast 200 kWh. Det ger en kostnad på 4,25 per kWh – en höjning med 386 procent. Den som laddar mer än 200 kWh får betala som Mer Flexible-abonnemanget för de extra kilowatttimmarna.