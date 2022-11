Toyota svarar på kritiken: ”Elbilen har ’reservdunk’”

Toyota försvarar sig mot kritiken att bZ4X har dålig räckvidd med att bilen har en osynlig elektrisk reservdunk.

Törstig luftkonditionering och gömda räckviddsresurser är Toyotas förklaring till det dåliga testresultatet.

Norska Elbil24 menar efter att ha testat Toyota bZ4X tre gånger om att Toyota ljuger om bilens räckvidd.

Toyota uppger 47 mil enligt WLTP. Den verkliga räckvidden blev blott 31-32 mil i testet. Förbrukningen uppges till 1,63 kWh per mil, men var 1,9 kWh per mil under testet. En förklaring till att förbrukningen är något hög menar Toyota beror på att bilen inte har den energieffektivaste sortens luftkonditionering.

Toyotas förklaring till det nedslående resultatet är att bilen kommer längre än den anger på räckviddsmätaren. Det ska finnas 8,2 procent kvar av räckvidden när mätaren visar 0 kilometer kvar.

Alla bilar har en viss buffert som gör att bilen inte har helt slut på laddning när mätaren når 0, men Toyotas buffert är ovanligt stor. Enligt Elbil24 innebär detta cirka tre mils extra räckvidd enligt testförbrukningen. Den maximala räckvidden skulle bli 348 kilometer under de förhållanden som rådde under testet.

Elbil24 kommer att göra om testet ytterligare en gång.

