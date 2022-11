Smart #3 – Volvos nya crossover-kusin

Efter Smart #1 kommer Smart #3 – en crossover med upp till 422 hästkrafter.

Om Smart #1 är en förhandstitt på Volvo EX30 lär den lite längre coupévarianten #3 motsvara redan namnskyddade EXC40.

Bilmärket Smart ägs numer av Geely och Mercedes gemensamt. Deras första gemensamma barn är Smart #1 och ytterligare ett syskon kallat #3 är på gång.

Den större modellen har avslöjats av dokument som lämnats in till Kinas Ministry of Industry and Information, MIIT, och därmed blivit offentliga.

Smart #3 är 4,4 meter lång, men har ungefär samma bredd och höjd som Smart #1. Instegsmodellen ska ha bakhjulsdrift och 268 hästkrafter. Det väntas också komma en vassare Brabus-version med dubbla motorer, fyrhjulsdrift och 422 hästkrafter. Den ska göra 0-100 km/h på 3,9 sekunder.

Bilen bygger på Geelys SEA2-plattform som även kommer att användas av Volvo EX30.

Det är inte känt vilket batteri bilden begåvas med, men Smart #1 har ett på 66 kWh som ger cirka 44 mils räckvidd.

När Smart #3 kommer ut på marknaden och om den kommer till Europa är ännu inte klart.

Snygg bil! Ja 25 9 Nej