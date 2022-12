VW: Höga elpriser bromsar elbilsförsäljningen i Europa

Volkswagenkoncernens elbilsförsäljning i Europa ökar fortfarande men har "gått ur spår", enligt chefen för koncernens komponentdivision Thomas Schmall. Som skäl pekar man ut de historiskt höga elpriserna.

VAG:s elbilsförsäljning bromsar in något i Europa, men i USA går det bättre än väntat enligt Thomas Schmall (t v), chef för koncernens komponentdivision.

Skenande elpriser har minskat efterfrågan för elbilar i Europa de senaste månaderna, menar Volkswagengruppen vars försäljning bromsat in. Samtidigt har man dock sett en ökad efterfrågan i USA, berättade Thomas Schmall, chef för VAG:s komponentdivision, under en presentation som hölls under tisdagen, enligt Bloomberg.

Elbilsförsäljningen pekar fortfarande uppåt i Europa, men har "gått ur spår", sa Schmall enligt publikationen. Den nordamerikanska marknaden "rusar lite snabbare än vi förväntat oss under de senaste månaderna", tillade han samtidigt.

USA införde ett gigantiskt miljöpaket, Inflation Reduction Act, i augusti som gynnat elbilsförsäljningen. På lite längre sikt tror Thomas Schmall och VAG även på en återhämtning i Europa.

Sämre batterier ska ge lägre priser

Under presentationen, som egentligen gällde koncernens nya samrisksatsning med energijätten Enel Group om ett italienskt laddnätverk, tillade Schmall att VAG nu tittar på olika sätt att minska elbilspriserna.

Bland annat tittar man på att använda mindre effektiva men billigare batterikemier som ska göra prisrusningen på råmaterial mindre kännbar. Dessa kan sättas i produktion tidigast 2026.

– Det betyder mindre batterier, eftersom stora batterier i små bilar ger höga kostnader. Den genomsnittliga kunden kör 40 kilometer per dag, så varför behöver du en räckvidd på 500 kilometer? Sa Thomas Schmall.

Totalt stod elbilar för 6,8 procent av VAG:s försäljning, som bland andra inkluderar bilmärkena Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda, Seat och Cupra, under det tredje kvartalet. Elbilsförsäljningen ökade med 25 procent till 366 400 bilar. Orderböckerna är samtidigt ovanligt fyllda just nu på grund av fortsatta problem i leveranskedjorna. VAG ska ha mer än 350 000 bilar som väntar på att byggas i Västeuropa.