Risk för kökaos: Så många laddstolpar fattas i Sverige

Antalet elbilar ökar snabbare än utbyggnaden av laddstationer. Statistik från M Sverige visar hur illa det är – län för län.

Det råder stor brist på laddstolpar på flera håll i landet, vilket snabbt kan få konsekvenser, enligt M Sverige.

Enligt EU:s mål behövs en laddpunkt per tio bilar. I Sverige finns 450 000 laddbara bilar, det borde alltså finnas 45 000 laddare – men enligt M Sveriges statistik finns det bara 18 000 i hela landet.

– Bristen på laddstolpar kan snabbt få konsekvenser, som att bilisten tvingas köra laddhybriden på bensin. Då uteblir klimatnyttan och de klimatfrämjande egenskaperna hos bilarna går om intet, säger Carl-Erik Stjernvall, hållbarhetsansvarig på M Sverige.

Bristen på laddplatser är störst i de tre storstadsregionerna. I Stockholm behövs fler än 13 000 laddpunkter, men det till kom bara 843 under förra året. I hela Sverige saknas cirka 27 000 laddpunkter.

– Laddinfrastrukturen behöver bli bättre i hela landet, inte bara i storstäderna. Tvärtom ökar de laddbara bilarna mest utanför storstäderna. I Stockholms län var ökningen av laddbara bilar minst i Sverige, säger Carl-Erik Stjernvall.

Förra året tillkom 100 000 nya elbilar och 65 000 laddhybrider på de svenska vägarna. De laddbara bilarna ökade mest i Norrbottens, Västernorrlands, Kalmar, Jämtlands och Västerbottens län. Sämst utbyggnad var det i Jämtland och Södermanlands län, där stolparna ökat med endast 10–15 procent. Bäst var utbyggnaden i Uppsala och Norrbottens län med 116 respektive 81 procent.

– De publika stolparna måste bli fler i hela landet. Regeringen och samtliga berörda myndigheter måste i högre grad bistå kommunerna och snabbt hjälpa dem med att bygga fler stolpar. De måste även underlätta för andra aktörer att hjälpa till , säger Carl-Erik Stjernvall.

M Sverige påpekar även att det inte bara behövs fler publika laddare. Utbyggnaden för de som bor i hyres- eller bostadsrätt är långsam. Även för de som har parkering i samfällighet är möjligheten att ladda hemma dålig.

Län Ökning laddspunkter Ökning laddbilar Skillnad Blekinge län 26% 48% -15% Dalarnas län 30% 51% -14% Gotlands län 28% 36% -6% Gävleborgs län 25% 51% -17% Hallands län 33% 46% -9% Jämtlands län 11% 53% -27% Jönköpings län 25% 50% -17% Kalmar län 24% 55% -20% Kronobergs län 50% 44% 4% Norrbottens län 81% 66% 9% Skåne län 24% 36% -9% Stockholms län 23% 29% -5% Södermanlands län 15% 44% -20% Uppsala län 116% 46% 48% Värmlands län 37% 48% -7% Västerbottens län 41% 52% -7% Västernorrlands län 35% 59% -15% Västmanlands län 41% 47% -4% Västra Götalands län 18% 49% -21% Örebro län 37% 50% -9% Östergötlands län 25% 47% -15% Rikssnitt 26% 39% -42%

*Antalet laddbara bilar per publik laddstolpe mäts i det så kallade CPEV-talet, som enligt rekommendationer från EU bör ligga på 0,1 – alltså max tio bilar per publik laddstolpe. CPEV står för Charging Points per Electric Vehicle. M Sverige har jämfört andelen laddbara bilar med det totala antalet personbilar länsvis, och räknat ut hur länen klarar målet om ett CPEV-tal på minst 0,1. Enligt rapporten RechargeEU (jan 2020) från Transport & Environment är det bara fyra länder i EU som inte klarar CPEV-målet, Sverige är ett av dem.

