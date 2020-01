Prov: Seat Mii – ambitiös budgetelbil

Premium Seat startar sin elbilsoffensiv med lilla Mii, den äldsta modellen i produktion. Och varför inte? Den är lätt, erbjuder plats för fyra och blir framför allt inte så dyr.

VAD ÄR NYTT?

Bilen bygger på känd teknik men den elektriska drivlinan är ny. Garantin på batteriet är åtta år eller 16 000 mil, under vilken tid tillverkaren garanterar att kapaciteten ej ska sjunka under 70 procent. Instrumentbrädan är ny och några emblem på utsidan talar om att det handlar om en elbil.

Ljudnivån är naturligtvis helt ny för modellen men nu framträder väg- och vindljud tydligare. Även dessa hålls dock inom rimliga gränser.

Instrumenteringen är helt ny och neutral. En strömförbrukningsmätare har ersatt varvräknaren, det är allt.

Modellen kan snabbladda med en effekt på upp till 40 kW vid likströmsladdning. I laddbox klarar den 7,2 kW.

HUR ÄR DEN ATT KÖRA?

Motor på 83 hk och batteri på 32,3 kWh talar för fullt tillräckliga prestanda. Med en vikt på bara 1.235 kg är bilen pigg och trevlig att köra. 0–50 km/h avverkas på 3,9 sekunder och till 100 tar det 12,3.

Toppfarten är 130 km/h och, handen på hjärtat, vem vågar köra fortare? Enligt den nya WLTP-normen ska räckvidden hålla sig runt 250 kilometer, vilket är på gränsen men torde räcka för de flesta. Energiåtervinningen från bromsarna kan justeras i fyra lägen vilket ökar räckvidden i stadstrafik.

Fjädringskomforten är typisk för en mindre bil där ojämnheter i vägbanan lätt ger sig till känna men bra avstämning av fjädrar och stötdämpare gör att man utan problem kan avverka längre sträckor också.

NÖRDFAKTA.

Det 248 kg tunga batteriet har Seat lyckats klämma in under golvet så att det inte inkräktar på bagageutrymmet som fortfarande sväljer 251 liter. Med nedfällt baksäte ökar det till 923 liter. Som tillval finns ett dubbelt bagagerumsgolv under vilket man kan gömma laddkablarna som annars tar stor plats.

I standardutrustningen ingår AC, filhållningsassistans, radio med två högtalare och förarstol inställbar även i höjdled.

Med ett dubbelt bagagerumsgolv kan de skrymmande elkablarna gömmas undan och göra utrymmet lättare att stuva

BORDE JAG KÖPA EN?

Seat Mii Electric ger mycket elbil för pengarna. Pris efter bonus blir låga 204.900 kr när den kommer till Sverige. Det ger ett låg privatleasingpris på (i skrivande stund) 2.795 kr, inklusive fri service i tre år! Även Skodas och VW:s versioner byggs i Bratislava och är utrustade med samma motor och batteri.

Då biltypen vanligen används för korta eller medellånga körningar torde el-versionen vara attraktiv för många.