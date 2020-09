Duell: Volkswagen ID.3 mot Golf – paradigmskifte!

Premium Det stundar nya tider hos Volkswagen. Golf har varit trotjänaren sedan 1974. Kan nya och hippa ID.3 överta tronen som märkets bil för folket?

Volkswagen ID.3 – 3 som i Volkswagens tredje paradigm. Tredje generationens bil för folket efter "Bubblan" och Golf. Det är så Volkswagen beskriver ID.3. Den ska bli den första elfolkbilen och vara precis perfekt avvägd för att kunna blidka så många köpare som möjligt. Rätt pris, rätt design, rätt karisma och, inte minst, vara rätt i tiden.

När Volkswagen Golf gjorde entré 1974 var det nog ingen, förutom möjligtvis någon galen visionär på kontoret i Wolfsburg, som trodde att den 46 år och åtta modellgenerationer senare skulle vara den braksuccé som den faktiskt fortfarande är. Men Golf hade från start just rätt pris, rätt design, rätt karisma och den var otroligt rätt i tiden. Inte bara helrätt 1974, utan också idag.

Fram till 2024 ska Volkswagengruppen plöja ned 33 miljarder euro i elbilsutveckling – 11 miljarder euro av dessa är öronmärkta för bilmärket Volkswagen. Det satsas alltså otroligt stort och för att kalkylen ska gå ihop hänger det naturligtvis på att volymbilen, folk-elbilen, ID.3 säljer bra.

När biltillverkare lanserar nya bilar finns ofta den glasklara fienden hos något annat märke. Bilvärlden kryllar av sådana fajter. Exempelvis BMW 3-serie och Mercedes C-klass. Eller Volvo V90 mot Audi A6.

Det intressanta den här gången är Volkswagen har byggt en bil vars största fiende om möjligt kommer från de egna leden. Om ID.3 visar sig vara bättre än Golf är så oerhört mycket vunnet. Praktiskt taget hela världen kryllar av människor som kört Golf i hela sitt liv. Om Volkswagen kan få över många av dessa till ID.3 samtidigt som man lockar till sig nya köpare får de anledning att skåla i bubbel nere i Wolfsburg.

Men det ska göras också, vilket alltid är lättare sagt än gjort. När det nu finns ID.3:or på svensk mark var det naturligtvis ett måste att duellera en av dem mot dess läromästare, mentor, syskon och konkurrent. Häng med på en kamp över tio ronder mellan Volkswagen ID.3 och Volkswagen Golf!

Att se en ID.3 och en Golf samtidigt blir nog ganska vanligt inom en rätt snar framtid. En poserande webbredaktör mellan dessa två desto mer sällsynt.

ROND 1. KVALITETSKÄNSLA:

Det blir en tuff start för ID.3. När man hoppar in i den märks det att det mesta av pengarna har hamnat under golvet och på bakaxeln. Känslan är att man gjort vad man kunnat med pengarna som blev kvar efter all batteri- och elmotorutveckling. Känslan är påtagligt plastig. Golfen upplevs mer robust från förarsätet.

Det är kontaktytorna i ID.3 som sladdar. Ställen man ofta rör med händerna; dörrhandtagen, växelväljaren, elhissarna – allt det är mer gediget i Golf. Vad detta spelar för roll och hur mycket man störs av den plastigheten är naturligtvis individuellt. Åsikterna på redaktionen går isär, men att den upplevda kvaliteten är högre i Golf än i ID.3 är vi ense om.

Alla andra "kvalitetsmarkörer" – dörrklang, tyngd i dörrar, materialval i bagageutrymmet, sätesklädsel är på samma nivå som hos Golf. Faktum är att dörrklangen faktisk är något mer solid i ID.3 men det räcker inte för att ta hem ronden. 1–0 till Golf.

Bagageutrymmet i ID.3 (övre bilden) rymmer 385 liter. Golfen rymmer 381.

ROND 2. KOMFORT:

Det blir upprättelse direkt för den eldrivna nykomlingen. Det beror inte på att sittkomforten är överlägsen den i Golf, eller ens fjädringskomforten. Om något drar gamlingen det längsta strået i just det avseendet. Men bullernivån är bättre hos ID.3 som faktiskt är riktigt tyst i kupén – mycket bra!

Trumfkortet hos ID.3 är givetvis den elektriska drivlinan som förutom tyst gång bjuder in till avslappnad och behaglig körning. Gasresponsen är emellertid inte sylvass trots eldriften, vilket förmodligen är avsiktligt. Det är toppen under normal körning. (Men en nackdel vid mer sportig körning, vilket vi återkommer till.)

Det finns en enkelhet i framdrivningen hos ID.3 som Golf saknar. eTSI-drivlinan är inte i närheten av att vara lika effektiv och det gör att körningen inte blir lika avspänd som hos ID.3, mildhybriddriften till trots. 1–1.

ROND 3. BAGAGEUTRYMME:

Bagageronden hade kunnat bli en promenadseger för ID.3. Ingen förbränningsmotor under "motorhuven" brukar betyda extra förvaring. Men icke i ID.3, och där uteblir jordskredssegern. Det är faktiskt inte godkänt att det inte ens finns förvaring för laddsladdar under huven.

Det som finns för det ändamålet är ett utrymme under golvet i skuffen. Med en fullpackad bil blir det jobbigt att lasta ur bagage för att komma åt laddsladdarna under golvet. Detta problem hade VW enkelt kunnat lösa med en mer lättillgänglig placering – exempelvis med en liten frunk.

I liter räknat är bagageutrymmet i ID.3 större, men endast med fyra ynka litrar – 385 liter mot Golfs 381. Med baksätet fällt sväljer ID.3 1 267 liter och Golf 1 237. På papperet en knapp men klar seger för ID.3. Golf är emellertid lättare att lasta eftersom den saknar den kant från ryggstödet som uppstår i ID.3 när baksätet fällts. Det kan vara mer värt än 30 extraliter, när man ska skjuta in långa tunga föremål. Det "vanliga" bageutrymmet används dock betydligt mer frekvent och siffrorna talar sitt tydliga språk. Bagageutrymmesronden går till ID.3, som leder med 2–1.

Golfen sportar kulören Lime Yellow Metallic, och ID.3 Makena Turquois.

ROND 4. KÖREGENSKAPER:

ID.3 har ett välavstämt och ganska stramt chassi. Den bjuder inte på speciellt mycket oväntade eller överdrivna rörelser, inte ens när vägen kränger och svänger. En starkt bidragande orsak till det är att en stor del av bilens vikt i form av batteriet är placerat under golvet.

Det ger en låg tyngdpunkt vilket alltid är eftersträvansvärt. Det tillsammans med den mycket fina balansen gör att ID.3 är en mycket trevlig bil att köra, framför allt på landsväg och i stan. Motorvägskörning är heller inga problem.

Golf är desto mjukare i alla avseenden. Chassit rör sig betydligt mer än hos ID.3, men detta behöver nödvändigtvis inte vara av ondo. Allt sker hela tiden förutsägbart och att köra Golf är precis så odramatiskt som det låter. Den är väldigt samlad och bjuder på få överraskningar och det är både en trygghet och en styrka.

Båda bilarna känns hemma i stadsmiljö men ID.3 är snäppet smidigare. Det beror inte på att den är kortare än Golf (även om känslan när man ser bilarna utifrån är tvärtom), utan på att de korta överhängen fram och bak gör att man hela kan kan kryssa runt med en tydligt känsla av var bilen börjar och slutar och vändcirkeln är mycket snävare. Det är väldigt skönt när man ska parkera. 3–1 till ID.3.

ROND 5. KÖRGLÄDJE:

ID.3 är snabbare, starkare och bakhjusdriven samt 425 kilo tyngre. Men nej, det betyder inte att den känns tung. Instyrningen är visserligen smått understyrd men den rinner inte ut på samma sätt som Golfen gör när man fläskar på lite i kurvorna.

Det hade dock varit trevligt om ID.3 hade känts lite mer bakhjulsdriven än vad den faktiskt gör. Nu märks det egenligen bara genom att den har ett bra grepp på bakhjulen vid acceleration ut ur böjarna.

Lite mer feedback från styrningen hade också varit välkommet från båda bilarna. Jag lovade ju att återkomma till den inte helt sylvassa gasresponsen.

Det är synd att Volkswagen mappat ID.3 så att responsen från gaspedalen är relativt långsam. I alla fall jämfört med andra elbilar. Känslan är faktiskt ganska förbränningsmotorlik i det att effekten verkar byggas upp med motorvarvet. Jag köper att bilen beter sig så i normalt körläge, men i sportläget hade det varit skoj med ett bättre svar på gasen.

Jämfört med Golf är dock ID.3 väldigt mycket vassare. Det märks att gamlingen har ett tydligare komfortfokus. Med det sagt är ID.3 en pigg och välbalanserad bil som piper iväg raskt när man stoppar pjäxan i pannrummet. 4–1 ID.3.

Försiktigt futuristisk. Lekfull men funktionell design. Härligt med mugghållare långt fram så att man inte behöver vara Harry Houdini för att plocka upp och ställa tillbaka sin dryck i hållaren.

ROND 6. FÖRARMILJÖ:

Trygg och hemtam. Så kan man beskriva interiören hos Golf som absolut inte gör någon besviken. De flesta reglage sitter där de brukar och man löper ingen större risk att tappa bort sig förutom att volymratten ersatts av en svajpmekanik. Men det är samma visa hos ID.3 så det hade varit orättvis att straffa Golf på den punkten.

Hos ID.3 har Volkswagen varit tvungna att sätta en ny standard för ID-familjen. Det är en rymligare känsla i ID.3, och man känner sig mer inkapslad i Golf. Vad man föredrar är såklart individuellt. Den grafiska profilen och formgivningen i ID.3 är mycket mer lekfull än hos Golf, som är mycket seriös i sin framtoning. ID.3 är lite barnslig på ett återhållsamt sätt. Inte så "over the top" teslabarnslig med pruttkudde och datorspel – men ändå härligt uppfriskande för att komma från Tyskland.

En kul detalj är att intrumentklustret med växelväljaren sitter monterad på rattstången och följer med när man justerar ratten. ID.3 har armstöd monterade i stolryggen medan Golf har ett klassiskt mittarmstöd. Smaksak vad man gillar. Summa summarum: Golf tar hem förarmiljöronden. Reducerat till 4–2.

Konservativ men modern. Det enda man kan klaga på är avsaknaden av fysisk volymknapp. Men det har å andra sidan inte ID.3 heller. Inte bra.

ROND 7. KUPÉUTRYMMEN:

Kupén i ID.3 upplevs rymligare än den hos Golf vilket är en illusion eftersom ID.3 är mindre på alla håll och kanter, förutom på bredden i baksätet. Eftersom ID.3 inte behöver någon kardantunnel är golvet i baksätet platt vilket också bidrar till den luftiga känslan. Soffan bak är högt monterad vilket gör att man sitter högre upp i förhållande till sidorutan, än man gör i Golf.

Baksätet är bra i båda bilarna och 186 centimeter webbredaktör sitter som synes obehindrat bakom sig själv. Sittpositionen i ID.3 är aningen mer upprätt vilket kommer att ta ut sin rätt under en längre resa. Sätet i Golf är dessutom mjukare stoppat och lårstödet är bättre.

Samtidigt är det trängre för fötterna i Golf, men det är egentligen bara ett problem om man sitter tre personer i baksätet. Illusionen om kupéutrymme till trots – ronden vinns av Golf som närmar sig. Men ID.3 leder fortarande med 4–3.

Lite upprätt sittställning i ID.3 (t.v.) men gott om rymd, luftigt.

ROND 8. EKONOMI:

För att kunna bli en folkelbil ingår det såklart att bilen ska vara ekonomiskt tillgänglig för den stora massan, för folket. Volkswagen känner naturligtvis till detta och vet också att långt ifrån alla kan eller vill köpa en bil för flera hundratusen kronor.

Man satsar därför stort på privatleasing av ID.3, precis som man gör med Golf. Men vilken är egentligen den förmånligaste privatleasingdealen dessa två modeller emellan.

Vi har räknat på det billigaste allternativet för ID.3 Life 58 kWh och Golf eTSI – ingen extrautrustning förutom vinterhjul. Försäkringen är Volkswagens egen privatleasingförsäkring för en 30-årig man boende i Stockholmsområdet. Service ingår i privatleasingpriset till båda bilarna. Det gör att ID.3 börjar på 4 543 kr/mån och Golf eTSI 150 på 3 729 kr/mån.

Eftersom vi inte testat ID.3 ännu räknar vi på WLTP-förbrukningen som är 15,7 kWh per 100 km. När vi testade Golf eTSI 150 uppmätte vi en lägre förbrukning än WLTP och har räknat på på vår testförbrukning på 5,9 l/100 km.

(EDIT) Försäkring är räknat två gånger för båda bilar. Först inlagd i grundkostnad och sedan räknad igen. Slarvfel. Rätt månadskostnad skall vara: ID.3 – 4.769 kr. Golf – 4.712 kr.

Elpriset vi räknat på för hemmaladdning är riktpriset 1,50 kr/kWh. Vad som blir den faktiska kostnaden för just dig beror på ditt elavtal, var du bor och årstid om du har ett rörligt elavtal.

Bensinpriset vi räknat på är priset för 95 oktan vid en bemannad station den 13 september 2020 – 13,98 kr/liter.

Det blir jämnt, mycket jämnt. Det som ID.3 förlorar i en högre grundkostnad tar den (nästan) igen med en lägre fordonsskatt och en lägre bränslekostnad. Golf är fortfarande ganska mycket billigare i grundkostnad och billigare att försäkra. Till syvende och sist skiljer det inte mer än 166 kr per månad mellan bilarna. Att det är en så liten skillnad får en del att faktiskt välja elbilen. Men sifforna visar ingen pardon. Golf vinner ronden. Utjämnat till 4–4.

ROND 9. DRAGKROK:

Dragkrok är ett av svenskens favorittillval. Därför är det beklagligt att ID.3 inte går att få med en klassisk dragkrok. Vad som dock går att montera bak på ID.3 är en cykelhållare som klarar en lastvikt på upp till 55 kilo. Enligt Volkswagen saknas dragkroken för att utesluta risken att överhetta motor och batteri. Takräcke kan man inte heller ha, vilket kanske är ännu mer beklagligt?

Hos Golf är det inga krusiduller. Dragkrok finns att välja till med en maximal dragvikt på 1 500 kilo. Ronden går till Golf som nu har vänt till 5–4.

Volkswagen ID.3 på omkörning! Kan rutinen hos Golf hålla nykomlingen stången?

ROND 10. HABEGÄR:

Denna rond hade också kunnat döpas till dragningkraft. Till en viss del går det att räkna sig fram till vilken bil man ska välja, man spaltar upp för sig själv vad som är viktigt och räknar fram den billigaste bilen – klart!

Men för de allra flesta finns det ytterligare en dimension som det inte finns en matematisk formel för. Inget Excelark kan berätta för dig vilken bil som ger mest habegär. Det är precis den avvägningen som mina kollegor Alrik och Peder försöker göra i vår Youtube-serie Förnuft & Känsla.

ID.3 har en modern och funky design, på ett sparsmakat sätt. Den är välavvägd designmässigt för att, å ena sidan, se så pass ny och modern ut att nya kunder kan få upp ögonen för den. Och å andra sidan ska den inte skrämma bort en konservativ köpare som kanske kört Golf en stor del av sitt liv. Intressant nog är Golf också i stort sett helt ny. Den åttonde generationen är fortfarande ganska ovanlig på vägarna eftersom Covid 19 försenat leveranserna. Att den är ny men ser ut på ungefär samma sätt som en Golf alltid har gjort kan vara bara både en för- och en nackdel.

En snabb gallup på redaktionen talar sitt tydliga språk. ID.3 ger de flesta av oss mest habegär. Så helt utan matematik och Excel – ronden går till ID.3. 5–5.

SUMMERING.

Grundfrågeställningen var: Har ID.3 vad som krävs för att kunna ta Volkswagen in i ett tredje paradigm? Svaret är att ja, det har den. Att hålla jämna steg med och i många fall till och med vara bättre än sin anfader och riktmärket Golf är imponerade. Det var nödvändigt. Men det är också nu som det riktigt svåra börjar. ID.3 är den första bilen på en helt ny plattform och under hela våren kom det rapporter om att ID.3 hade stora problem med mjukvaran. Risken är att ID.3 kommer att dras med en hel del barnsjukdomar.

Det är ju lite skrattretande att duellen slutar oavgjort. En aning trist. Det hade varit uppfriskande om ID.3 verkligen hade sopat banan med storebror Golf. Och det hade varit alarmerande om Golf hade skåpat ut den modell som ska vara Volkswagens framtida sedelpress.

Men alla har sina egna käpphästar och vad som är viktigt för någon kan vara totalt ovidkommande för en annan. Det innebär att det för somliga kanske blev en jordskredsseger för antingen ID. 3 eller Golf.

Kanske var detta det ultimata utfallet. Att ID.3 är lagom bra. Den är tillräckligt lik Golf på många sätt för att verkligen vara att räkna med. Sedan hade det varit bra om ID.3 hade haft dragkrok.

Denna provkörningsduell ger mersmak och det ska bli väldigt intressant att testa ID.3 på djupet mot eldrivna konkurrenter. Faktum är att vi har ett test av ID.3 mot Kia e-Niro och Golf inplanerat i slutet av denna månad. Då får ID.3 verkligen bekänna färg.

Alrik Söderlind, chefredaktör

Det smakar lite panik,

men VW ska ha cred för...

Det är extremt fascinerande att följa VW:s satsning på elektrifierat. Jag är både mycket imponerad och lite förvånad. Men låt oss först snacka bil: ID.3 får en vanlig Golf att kännas uråldrig, med sin sega drivlina och långsamma gasrespons. Bakom ratten njuter jag verkligen av elektrifieringen och hela bilen känns mycket mer intuitiv, fräsch och spännande. Jag gillar också formerna.

I valet och kvalet är det självklart en ID.3 jag vill ha, och ekonomin kommer att tala ännu mer för elbilen i framtiden, när oljan förmodligen bli dyrare och skatten på både olja och förbränningsbilar höjs ytterligare. För att inte tala om andrahandsvärdet, som lär tala för el.

Men samtidigt är det verkligen märkligt att VW inte har kommit längre. Att bilen inte kan utrustas med dragkrok och takräcke skriker nödlösning i mina öron. Det är klart att den ekvationen går att lösa. Tesla har exempelvis gjort det.

Att en hel del av mjukvaran inte är färdigutvecklad låter också osannolikt när man tänker efter, eller hur? När hörde man senast om en världsprodukt från en industrigigant som släpptes innan alla funktioner vara klara? Och det är klart att bilen borde ha ett utrymme för laddsladd i fronten. Det smakar helt enkelt lite panik. Men för tusan, mycket heller det här än att sega runt med laddhybrider som så många andra gör. VW ska ha cred för sitt mod!