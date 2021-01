PROV: Cupra Leon eHybrid Sportstourer – the fast and the förnuftig

Premium På papperet ser Cupra Leon eHybrid Sportstourer ut att ha allt: Stark motor, låg skatt och gott om bagageutrymme. Att vara bra på pappret är en sak, verkligheten en annan. Håller det hela vägen?

Laddhybriden Cupra Leon Sportstourer är frukten av en ompaketering av VAG-produkter.

VAD ÄR NYTT? Eftersom Cupra numera är ett eget varumärke borde en ny modell innebära en i stora drag ny bil. Cupra är emellertid med i Volkswagenkoncernen, vilket säkerligen har sina fördelar på vissa plan och nackdelar på andra.

En av nedsidorna är att det är svårt att överraska. Laddhybriden Cupra Leon Sportstourer är nämligen frukten av en ompaketering av VAG-produkter. Det behöver nödvändigtvis inte vara av ondo, men man ska inte förvänta sig något banbrytande.

Drivlinan är densamma som återfinns i bland andra koncernsyskonen Volkswagen Tiguan eHybrid och Volkswagen Golf GTE. Systemeffekt på 245 hk och 400 Nm, således.