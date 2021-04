PROV: Lynk & Co 01 PHEV – bohembrodern

Premium Inte hört talas om Lynk & Co? Inte så konstigt, då Geelykoncernens hippa och ungdomliga märke precis slagit rot i Europa. Första modellen ut är 01 – kan den vara bättre än sitt syskon Volvo XC40?

Ledordet för Lynk & Co är enkelhet. Därför har alla bilar praktiskt taget samma utrustning. Du kan i princip bara välja färg och om bilen ska vara en ladd- eller elhybrid Provkörnings-exemplaret är den laddbara versionen.

VAD ÄR NYTT? Lynk & Co 01 började säljas i Kina hösten 2017, då under namnet Geely CX11. Under sommaren året därpå döptes den om till Lynk & Co 01 och fick i samma veva laddhybriddrift. Försäljningen i Kina har varit god och Lynk & Co har kraftsamlat för att sjösatta en europeisk lansering – något som också skedde i höstas. Då introducerades nämligen Lynk & Co-klubben i Amsterdam för att sedan följas upp med den andra klubben på europeisk mark i Göteborg.

Lynk & Co:s mission är att göra bilägandet mindre krångligt och erbjuda en typ av privatleasing som inte har någon bindningstid och där leasingtagaren kan hyra ut sin bil när den inte används och på det sättet sänka månadskostnaden. Man sänker också tröskeln för att beställa en bil genom att kunden praktiskt taget bara kan välja färg och drivlina, det vill säga el- eller ladd-hybrid. Allt annat är standardutrustning.