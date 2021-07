PROV: VW ID.3 Pro S – bra blir bättre

Premium Volkswagens storsäljande kompaktbil ID.3 får en ny toppmodell med större batteri och starkare ombordladdare. Vad innebär det för räckvidden? Vi provkör.

VAD ÄR NYTT? Inte särskilt mycket. Batteristorleken har ökats till 77 kWh (Pure 45 kWh, Pro 58 kWh) och ombordladdaren klarar nu en maximal laddningseffekt på 125 kW (Pure och Pro 100 kW).

Testbilen är strikt fyrsitsig (femsits finns som tillval för 2 000 kronor) och erbjuder samma praktikalitet som de billigare varianterna. Bagagevolymen anges till 385–1 267 liter och i det bekväma baksätet är benutrymmet generöst. Däremot innebär den sluttande taklinjen att huvudutrymmet inte är det bästa, åtminstone för långväxta baksätespassagerare.

Fram sitter man bekvämt och luftigt, har mängder med stuvfack (i mittkonsolen får man plats med fem 1,5-liters-flaskor!) och tittar på tydliga, digitala instrument bakom ratten. Den smartphonestora skärmens funktion kan med fördel utökas med tillvalet head up-display med augmented reality-funktion som projicerar stora navigationspilar framför föraren.

HUR ÄR DEN ATT KÖRA? Körning är bilens paradgren. Oavsett om det gäller den smarta rekuperingsfunktionen som tar hänsyn till trafikskyltar och framförvarande fordon i stan eller att blåsa i 160 km/h över tyska autobahn, ID.3 fixar allt problemfritt.

Den bakaxelmonterade elmotorn lämnar som mest 204 hk och 310 Nm vilket räcker för att accelerera från stillastående till 100 km/h på 7,9 sekunder. Toppfarten anges till 160 km/h men testförbrukningen 25,2 kWh/100 km betyder inte en pallplats bland konkurrenterna.

Vid vår körning lyckades Pro S-modellen ta sig 337 km innan det var dags för laddning. Under ecokörningsmomentet klättrade den siffran till 500 km. Imponerande, även om det inte är i närheten av de räckviddssiffror som lovas på hemsidan (552–729 km).

Man har utrustat toppmodellen med en snabbare ombordladdare som med sin maximala laddeffekt på 125 kW kanske inte är bäst i segmentet, men det betyder inte att det går långsamt för det. Laddningen från fem till 80 procent ska enligt officiella siffror inte ta längre än 38 minuter.

Svänga kan nykomlingen naturligtvis också! Pro S-modellen framkallar samma fina känsla och körglädje som sina billigare syskon men allt som är bra kan naturligtvis bli bättre. I vårt fall hade Wolfsburgs senaste elbil levererat ännu bättre med ett sport-ESP.

Bromsarna är däremot mediokra. Från 100 km/h behöver ID.3 Pro S hela 36,6 meter för att komma till stillestånd, vilket visserligen får räknas som godkänt men inte mycket mer än så.

IRRITATIONSFAKTA. Man hade en stilla förhoppning om att ID.3-seriens toppmodell skulle se en aning trevligare ut på insidan men så är tyvärr inte fallet.

Med tanke på det väl tilltagna grundpriset (467 900 kronor) är materialvalen under all kritik: tråkig hårdplast så långt ögat når känns knappast premium och dessutom är bilens knapplösa förarmiljö inget som framkallar glädjerop. Låt oss förklara. Bilen har fyra dörrar, alltså fyra sidorutor. Man har dock endast två fönsterhissknappar och måste därför (via en touchpanel) välja vilka fönster man vill styra.

Lika pillig och irriterande är ljusstyrningen som är placerad till vänster om ratten som vanligt men som helhjärtat satsar på pekytor. Tyvärr. Även klimatanläggningen och volymjusteringen sköts numera via beröringskänsliga sliders som märkligt nog inte ens är bakgrundsbelysta.

Navigationssystemet Discover Pro med tiotumsskärm ser visserligen trevligt ut men verkar "fastna" ibland, även när man endast kör lättare applikationer som förbrukningswidgets. Infotainmentskärmen stängs dessutom av när föraren lämnar bilen. Det kanske inte låter särskilt hemskt men är otroligt irriterande när man bara vill öppna garageporten eller hämta posten. Det spelar inte heller någon roll om passageraren sitter kvar i bilen eller inte, skärmen släcks i vilket fall som helst.

BORDE JAG KÖPA EN? ID.3 Pro S känns gedigen sin billiga interiör till trots. Visst, modellen är dyr men väldigt praktisk och flexibel, och lyckas visa upp en respektabel räckvidd tack det större batteriet. Kan man leva med det trista interiöra plastlandskapet och knepiga pekytor och sliders är ID.3 absolut inget dåligt val, framför allt eftersom bilen är så pass dynamisk.

Grundpriset för den fyrsitsiga versionen är 467 900 kronor och det inkluderar bland annat adaptiv farthållare med stop & go-funktion och hastighetsbegränsare, navigationssystemet Discover Pro och 19-tumsfälgar.

Matrix-LED-strålkastare med dynamisk helljusreglering ingår i det exteriöra designpaketet för 22 100 kronor och andra viktiga säkerhetsfunktioner har paketerats i Assistanspaket Plus för 24 900 kronor.

Man har dessvärre plockat bort nästan samtliga enskilda uppgraderingar och har istället valt att paketera hela tillvalslistan. Trist, om man endast är intresserad av vissa specifika tillval.