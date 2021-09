PROV: Mercedes C 300 e – lilla S!

Premium Mercedes C-klass ser långt ifrån lika ny ut som den är – men laddhybridversionen går tio mil på en laddning, är riktigt snabb och smart. Bäva månde konkurrenterna.

VAD ÄR NYTT? Nya generationen C-klass bygger på förra generationens plattform, men den har moderniserats rejält. Framför allt har batteripaketet i laddhybriden stuvats undan mycket bättre och batteritekniken tagit ett steg till i denna den fjärde generationen som är mer energitäta och välkylda.

Totalt finns det 25,4 kWh och det räcker enligt för tio mils körning WLTP-normen. Som standard kan man DC-ladda med 11 kW, men den som kör långt ofta kan slå till på snabbladdning med 55 kW, vilket betyder att batterierna är fulla på cirka en halvtimme. Totalt har vikten gått upp med runt 300 kilo – jämfört med versionerna utan laddhybridteknik.

Det är svårt att inte bli nöjd bakom ratten och med tio mils räckvidd på el lär de flesta resorna klaras av på billig och miljövänlig el. Det enkla elbilsvalet?

Bagagevolymen är 45 liter större i sedanen och 40 i kombiversionen – och man slipper ett knöligt och svårlastat bagageutrymme. Men det är fortfarande mindre än i de konventionella modellerna. Vad gäller mått har karossen blivit längre och lägre, dessutom har axelavståndet vuxit.

Bakaxeln har begåvats med styrning, dock bara 2,5 grader, vilket minskar vändcirkeln med 43 centimeter till 10,6 meter. Antalet rattvarv mellan fulla hjulutslag minskar från 2,35 till 2,10 – och Mercedes säger att det främst är för att ge en bättre körupplevelse, inte för att göra bilen smidigare i stadstrafik eller vid parkeringsmanövrar.

Luftfjädring är standard på bakaxeln och chassit är avancerat med multilänkar både bak och fram.

Visuellt är det främst interiören som känns rejält moderniserad, med en hel del igenkänning från storebror S-klass. Den stora MBUX-skärmen i mitten stjäl showen men även instrumenten i mitten är moderna och som sagt i stort hämtade från S-klass, som även lånat ut alla inställningar för interiörbelysning.

Interiören bjuder inte längre på strikt och diskret lyx. Kanske för pråligt för vissa? Men att nästan få en S-klassinteriör för halva pengen är inte dumt.

Mycket bra navigationshjälp i den stora skärmen.

Stolsinställningarna har också fått tryckkänsliga S-klassreglage, de har ersatt de tidigare stolsminiatyrerna på dörrsidorna. Även ratten har fått samma haptiska tryckkänsliga knappar och reglage, och om det är bättre eller sämre än tidigare är en smak- och vanesak.

Bra är i alla falla att bilen ställer in sittställning, musikval, temperatur och så vidare efter fingerigenkänningen. Framöver kommer dina personliga Mercedesappinställningar påverka alla moderna Mercerdesbilar som du kliver in i – smart. C 300 e kan också uppdateras via nätet för nya funktioner och Mercedes kommer att erbjuda tillval via prenumerationer.

HUR ÄR DEN ATT KÖRA? Jag tar klivet direkt från Mercedes nya S-klass-elbil EQS (provkörd i nr 17/2021) in i denna lilla lyxsedan och steget är inte så "obehagligt" som man kanske kan tro.

Interiören känns igen och alla reglage, spakar, plastdetaljer och så vidare är varken mer eller mindre kvalitetstyngda än de i en S-klass eller EQS. Det betyder att kvalitetsintrycket är helt okej, men inte på hög Audinivå. Lätt plastigt här och där och inte supergediget. Det här är mer ett problem för de stora lyxbilarna än för en C-klass.

Provkörningsbilen har en riktigt snygg instrumentpanel med metallinläggningar som för mina tankar till en kritstrecksrandig kostym och alla skärmar är fyllda med mängder av inställningsmöjligheter och finesser vilket ger en riktigt modern känsla.

Lägg till en slant så får du dessutom en riktigt bra och fullmatad head up-display med så kallad augmented reality – körhänvisningarna rör på sig för att underlätta navigeringen. Snyggt är också att mittenskärmen förvandlas till en bildskärm som visar vägen framför, med körhänvisningar och animerade pilar.

Bilen läser av alla vägskyltar och den självkörande funktionen är utmärkt, bilen kan hålla skyltad hastighet, hjälper till med filhållning samt gasar och bromsar på ett intelligent vis om man exempelvis närmar sig en rondell, en nedförsbacke eller annan bil. Extremt smidigt.

Självkörningen fungerar i hastigheter upp till 210 km/h och systemet ska klara av att bromsa till noll (från max 100 km/h) om det står något i vägen.

Bagagegolvet är lite högre eftersom batterierna ligger därunder, men det är plats än tidigare.

Det finns tre olika lägen för regenerering och det kraftigaste bjuder på riktig "enpedalskänsla" med rejäla inbromsningar, som kan ge upp till 100 kW. Trots att bilen väger upp emot 300 kg mer än en konventionell C-klass upplevs den som lättfotad och närmast ystert ung, jämfört med en EQS. Bra styrning, god chassikontroll och fina fartresurser. Helt enkelt kul att köra.

Bensinmotorn har en ganska hård gång, men den känns stark. Elmotorn ger 130 hk och det räcker utmärkt för all vanlig körning och eltoppfarten är hela 140 km/h. Det finns ett tryckläge på gaspedalen där bensinmotorn kickar in, så man kan lätt hålla sig på el om man vill.

Mercedes hävdar att man ska kunna köra tio mil på el, enligt WLTP, och på tyska och schweiziska motorvägar i hastigheter runt 120–130 räckte strömmen tio mil! Det är imponerande. Förbrukningen låg runt 17 kWh/100 km.

Mindre bra är ibland bromskänslan när man går från regenerering till stålbromsar, den kan bli lite oförutsägbar. Även växellådan kan växla osnyggt, men så har den hela nio steg att hålla reda på.

Mot en extra avgift kan man få 55 kW snabbladdning som ger fullt batteri på en halvtimme.

NÖRDFAKTA. Den första generationen C-klasshybrid som visades 2015 hade ett pyttelitet batteri på 6,2 kWh och kom i verkliga livet runt två mil på el. Faceliftversionen fick 13,5 kWh och gick i bästa fall fem mil. Det har alltså hänt en hel del på några få år.

Intressant nog har Mercedes sålt C-klass laddhybrid med både bensin- och dieselmotor, och så blir det även med nykomlingen. Man kan också välja mellan sedan- och kombikaross.

BORDE JAG KÖPA EN? Den självklara och svåra frågan. Mercedes har ännu inte kommunicerat priset, men billig lär den inte bli när man kryssar i de tillbehör man vill ha. Av den gamla versionen finns det bilar kvar hos handlare för dryga 500 000 kronor.

Fram till i juli i år har det registrerats drygt 600 C-klass laddhybrid mot över 4 000 Volvo V60 laddhybrid som har fyrhjulsdrift men bara halva räckvidden, till ungefär samma pris.

För dig som står i valet och kvalet mellan elbil och "vanlig bil" och behöver långfärdssmidigheten är det här riktigt lockande. Tio mil på el, bra prestanda och lyxkänsla.