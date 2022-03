PROV: ACM City One – gränslös

Premium Startupföretaget ACM presenterar nu sin billiga stadsbil City One med utbytesbatteri och andra smarta lösningar. Den ska börja produceras i slutet av 2023.

Tack vare låg vikt räcker batteriets 26 kWh för 24 mils räckvidd, om du kör i stadstrafik.

VAD ÄR NYTT? Allt. ACM City One är en helt nyutvecklad elbil för stan och tillverkaren lovar obegränsad räckvidd. Det är inget litet löfte, men helt fel har ACM inte: vid sidan om 16-kWh-batteriet under framstolarna sitter ytterligare fyra batterienheter om 2,5 kWh under lastgolvet. Dessa elva kilo tunga moduler kan bytas enkelt för hand. Lägger man "batteriportföljen" i ledningsskenan glider den på plats och låses fast nästan av sig själv.

Fyra gånger 2,5 plus 16 kWh ger en maximal kapacitet på 26 kWh. Det kanske låter lite, men med tanke på att bilen inte väger mer än 950 kg räcker batterierna för 24 mils räckvidd, förutsatt att du kör i stadstrafik.