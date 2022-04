PROV: Aiways U5 – för dyr?

Premium Den kinesiska elbilstillverkaren Aiways första modell heter U5 och ska sälja på hög kvalitetskänsla och mycket utrustning. Men priset är...

I skrivande stund finns det nio stycken Aiwaysåterförsäljare i Sverige. Märket importeras av danska Andersen Motors. Bilen har fem års fabriks-garanti.

VAD ÄR NYTT? Allt! Det nystartade kinesiska elbilsföretaget Aiways grundades 2017 och den riktiga tillverkningen inleddes 2020. Företaget är ett resultat av den kinesiska regeringens subventioner av elbilar och expansiva entreprenörer.

Feng Changge var 2005 återförsäljare av lyxbilar i Kina och stor fastighetsägare. 2013 startade han China Harmony Auto som börsintroducerades i Hongkong och pengarna strömmade in. 2015 investerade han i biltillverkaren Green Field Motor som byggt en fabrik med statliga pengar och tog in Foxconn (tillverkare av iPhone) och spelföretaget bakom We chat – Shenzen Tencent Holding. Här skulle byggas uppkopplade moderna elbilar!