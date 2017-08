Musk avslöjar: Prestandaversion av Tesla Model 3 kommer 2018

Det lönar sig att skriva till Elon Musk på Twitter. Han svarade nyligen på om och när det kommer en prestandaversion av nya Model 3.

Redan när Tesla Model 3 visades som prototyp i mars 2016, berättade Elon Musk att det även skulle komma en prestationsversion. Men sedan dess har vi inte hört något mer. Tills ett Tesla-fan ställde frågan till Elon Musk på Twitter.

"Kommer det någon prestandaversion av Model 3? Det har inte nämnts något sedan du twittrade om saken förra året. Snälla."

Och till Ryan McCaffreys stora förvåning kom svar från självaste Elon Musk.

"Förmodligen i mitten av nästa år. Fokus just nu ligger på att komma ur produktionshelvetet av Model 3. Fler versioner = större helvete."

Redan vid helgens premiärevent av Model 3 uttryckte Musk att de kommande sex månaderna kommer att bli ett "helvete". Allt fokus ligger därför för närvarande på att effektivisera processen av Model 3 för att påskynda produktion och leveranser.

Sajten Electrek skriver att en prestandaversion av Model 3 sannolikt kommer att använda det större batteripaketet med 50-mils räckvidd. Och till skillnad från standardversionen som har bakhjulsdrift, kommer det stora batteriet matchas med två motorer och fyrhjulsdrift, precis som i Model S och Model X.

Probably middle of next year. Focus now is on getting out of Model 3 production hell. More versions = deeper in hell.