Tesla vill få in 1,5 miljarder dollar via obligationer – ska finansiera Model 3 produktion

At bli en massproducent är kanske den största utmaningen som Tesla ställts inför.

Enligt nyhetsbyrån Reuter ska Tesla sälja obligationer för motsvarande 1,5 miljarder dollar. Lånet ska finansiera produktionsstarten av nya Model 3, den kommande period som Elon Musk beskrivit som "at least six months of manufacturing hell" (minst sex månader av produktionshelvete).

Produktionstakten höjs successivt till 1.500 Model 3 under september och målet är att nå 20.000 bilar under december. Det är en enorm utmaning för Teslas fabrik i Fremont, Kalifornien, och skeptikerna har nogsamt påmint om hur svårt man hade när produktionen av Model X skulle inledas.

Förhandsintresset för Model 3 har varit stort sedan den officiella lanseringsstarten förra månaden och enligt Tesla får man nu in cirka 1.800 förhandsbeställningar per dygn. Även om 63.000 personer avbokat sin Model 3 så har Tesla fortfarande cirka 450.000 förhandsbeställningar i orderböckerna. De som beställer en Model 3 idag får förmodligen inte bilen levererad förrän under 2019.

Enligt den senaste kvartalsrapporten hade Tesla tre miljarder dollar i kassan vid slutet av juni, vilket är en miljard mindre än föregående kvartal. För att hålla igång inköp och löner behövs det en viss buffert i kassan och uppenbarligen räcker inte det Tesla har i nuläget. 1,5 miljarder dollar är med dagens kurs 12,22 miljarder kronor.

Teslas "burn rate" – alltså så mycket pengar som man "bränner upp" (förlust) – ligger runt två miljarder dollar per år. Något som dock inte avskräckt investerare som sett till att kursen ökat med nästan 70 procent i år. Alternativet till obligationer vore en nyemission, som dock skulle spä ut aktievärdet.

