Oavsett vilken "takpanna" man väljer så ser den ut som ... just det – en takpanna!

De första exemplaren av Model 3 har levererats till utvalda personer inom Teslas organisation, och så är det faktiskt också med Tesla Solar Roof. Det var på hösten 2016 som Elon Musk första gången visade upp Teslas takpannor med solceller, så smart utformade att de var "osynliga" och lurade alla.

Elon Musk har fått Tesla Solar Roof monterat på sitt hus, liksom flera andra i företagsledningen. Monteringen på de första husen är avslutad och solcellerna har varit i drift en tid. De första bilderna på tak med solceller finns i bildalbumet nedan.

Försäljningen av Tesla Solar Roof i USA har varit igång sedan andra kvartalet, men det handlar mer om att anmäla ett förhandsintresse. Så har det hittills också varit i Sverige, där man kunnat lägga en deposition men inte fått några detaljerade priser.

De svenska priserna på Tesla Solar Roof ska vara klara under senhösten och det ska finnas en kalkylator på Teslas hemsida där husägarna kan räkna fram bästa alternativ. I kalkylatorn ska alla parametrar ingå som materialkostnad, installation, elproduktion, förväntad elbesparing, miljönytta, med mera.

Kostnaden för Tesla Solar Roof styrs givetvis av husägarens behov av ström. Lokala förhållanden som väderstreck på huset, vinkel på taket, eventuell skugga och liknande måste också vägas in. Solsäkra platser i Sverige, som exempelvis Gotland, kan räkna med ett bättre utfall.

Den bästa kalkylen för att använda Teslas takpannor med solceller är givetvis vid nyproduktion, eller möjligen vid en totalrenovering av taket på ett äldre hus. Tesla erbjuder livstidsgaranti för Solar Roof på huset. Slår man ut minskat underhållsbehov och många år av energibesparing under en längre tidsperiod blir förstås kalkylen mer attraktiv.

När Tesla presenterade priserna i USA under början på sommaren slog man ut kostnaden över 30 år. Även om inköpspris, installation och Powerwall (batteripaket för lagring) kostar en vacker slant skulle en genomsnittlig husägare kunna spara 30.000 dollar under de här tre decennierna.

Ytterligare en faktor som måste vägas in i den amerikanska kalkylen är ett höjt taxeringsvärde, vilket leder till högre villaskatt. Om villaskatten kommer tillbaka i Sverige (på liknande sätt som innan 2008) är svårt att sia om, men många politiska företrädare har pratat om detta.

De priser för Tesla Solar Roof som nämnts i USA ligger på strax under 2.000 kronor per kvadratmeter (cirka 22 dollar per kvadratfot, 235 dollar per kvadratmeter). Men de slutgiltiga, svenska priserna får vi alltså vänta på ytterligare några månader.

En solcellspanel producerar maximalt sex watt och det finns två celler i varje "takpanna", totalt tolv watt. Varje solcellsplatta (takpanna) mäter cirka 36 x 22 centimeter. Monteringen bygger på samma enkla princip som vanliga tak där man har ett vattenskyddande lager (takpapp) samt överliggande takläckt som solcellspanelerna vilar på. För att göra en snygg, enhetlig installation finns det även takpannor utan solceller. Från gatunivå ser alla takpannorna likadana ut.

Enligt Tesla är monteringsjobbet relativt enkelt, det är ingen större tidsskillnad jämfört med att lägga om takpannorna på ett vanligt villatak. På äldre hus lägger man givetvis om takpapp och takläkt för att få en lång livslängd.

Teslas solcellspaneler tillverkas i "Gigafactory 2", i staden Buffalo (i nordvästra delen av staten New York). Det är SolarCitys fabrik som fått ett nytt namn, efter uppköpet från Tesla. Produktionen av solceller sker i samarbete med Panasonic och inför produktionsstarten i juli började man rekrytera 300 nya medarbetare. Panasonic ska investera 250 miljoner dollar i modernisering av produktionsanläggningen i Buffalo och utbildning av ny personal.

Intresset för Tesla Solar Roof är väldigt stort i USA, på bara några veckor sålde man solceller för motsvarande ett års produktion. Det påverkar givetvis också lanseringen av Solar Roof i Europa. Precis som med Tesla Model 3 får de flesta vänta till slutet av 2018 eller 2019 innan leveranserna kommer.

