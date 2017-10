Hyundai och Kia har sparat in på en viktig detalj i nya laddhybriderna – det straffar sig i svenskt klimat

Kia Niro som laddhybrid lockar med lågt pris och kan bli en riktig "folkhybrid". Men prislappen har ett pris. Bilen kan inte köras på el särskilt långa sträckor på vintern om kupén ska hållas varm.

I korthet • De nya laddhybriderna från Hyundai och Kia saknar värmepump. • Det innebär att bensinmotorn rasslar igång så fort kupén måste värmas upp.

Att biltillverkare sparar in på olika detaljer är inte konstigt. När en ny bil utvecklas måste tillverkarna hela tiden ta svåra beslut om vad som ska prioriteras bort.

Men när tillverkarna väljer bort något som hade varit en uppenbar fördel i vårt svenska vinterklimat är det svårt att se mellan fingrarna.

Värmepumpen gör att kupén kan hållas varm under vinterhalvåret även när bilen körs på el

En detalj som vissa biltillverkare sparar in på är värmepumpen i laddhybrider. I vårt senaste test av fem intressanta laddhybridmodeller visade det sig att koncernsyskonen Hyundai och Kia har sparat in på värmepumpen – och det straffar sig i svenskt klimat.

En värmepump innebär att kupén kan hållas varm på kyliga höstdagar, under hela vintern och en bit in på våren – utan att förbränningsmotorn måste köras igång.

Läs också: Volkswagens laddhybrid förvandlas till bensinbil vid tio minusgrader

Även Hyundai Ioniq saknar värmepump.

Att köra laddhybrid på el är en härlig upplevelse, men så fort förbränningsmotorn drar igång förstörs den upplevelsen. För att bilen ska kunna köras på el och samtidigt hålla rimlig temperatur i kupén under vinterhalvåret behövs en värmepump. Annars rasslar bensinmotorn igång.

Hyundais och Kias beslut att spara in på den här detaljen straffade sig direkt i vårt förbrukningstest. Vi laddade bilarna fullt i garage med en temperatur på 21 grader under natten och beställde fram 21 grader på bilarnas klimatanläggningar. Men redan 700 meter in i förbrukningstestet (där utetemperaturen var mellan 9 och 15 grader) var bensinmotorn igång i Hyundai Ioniq Plug-in och Kia Niro Plug-in Hybrid. Motorerna körs inte länge, mellan fem och tio sekunder, men mer behövs inte för att förstöra den "elektrifierade" körupplevelsen.

Det är inte bättre i den större modellen Kia Optima Plug-in Hybrid. Under en kort testrunda i oktober startade den bensinmotorn hela åtta gånger, när konkurrenter med värmepump kunde köra helt och hållet på eldrift. Det förstör känslan av att köra "elektrifierat" och ökar förbrukningen.

Vi ska också komma ihåg att detta alltså var redan i oktober – inte i smällkalla januari.

Upplevelsen förstörs när bensinmotorn rasslar igång redan efter 700 meter

Som förare har du två alternativ för att undvika det här problemet. Det ena är att stänga av klimatanläggningen, sätta på dig en jacka och sitta och frysa i din nya laddhybrid för en bra bit över 300.000 kronor. Den andra är att knappa in att kupén ska förvärmas när bilen laddas. Det förbrukar extra ström och är förmodligen något som inte alla laddhybridägare kommer göra. Det är ju enklare med en värmepump som löser problemet själv.

Volkswagen Golf GTE och Toyota Prius Plug-in Hybrid, som också deltog i testet, har båda värmepump, och den som sitter i Prius ska fixa temperaturer på nedåt tio minusgrader. De andra brukar klara temperaturer runt nollstrecket.

Fotnot: Vi har sökt svenska Hyundai och Kia för en kommentar.

Läs hela testet med fem laddhybrider

Om kupén förvärms medan bilen laddar kan du slippa höra bensinmotorn starta när du vill köra på el.

Hela testet finns att läsa i auto motor & sport 22/2017.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Ja, jag är 16 år eller äldre och vill även få information och erbjudanden från Egmont Publishing och deras samarbetspartners.