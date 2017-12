Efter den stora utmaningen att få upp produktionen av nya Tesla Model 3 väntar den mindre suven Model Y, baserad på samma tekniska plattform. Men efter Model Y – runt 2020 – så väntar en pickupmodell från Tesla.

Bekräftelsen från Elon Musk kom under tisdagen, via twitter (se rutan nedan). Elon Musk berättar att han haft en skiss redo i fem år och gärna vill komma igång och bygga en pickup.

Storleksmässigt ska den nya pickupen bli "något större än en F-150, för att få en helt ny funktion" skrev Elon Musk i ett senare inlägg på Twitter. Vad det här skulle vara för något spännande får vi dock inte reda på, ännu.

Pickuper har en speciell plats i den amerikanska folksjälen. Oömma arbetsfordon som ska tåla det mesta och även används till allt från pendling till att dra väldigt tunga släp.

De mest populära pickupmodeller i USA, som Ford F-150 och Chevrolet Silverado, säljer mer än en halv miljon bilar vardera per år. Att ha en eldriven pickup redo inom två år för den amerikanska marknaden skulle alltså betyda väldigt mycket för Tesla. Men då behövs en ny fabrik, anläggningen i Fremont lär nå sin kapacitetsgräns när Tesla Model 3 är upp i fullt tempo – det vill säga 5.000 bilar per vecka.

I promise that we will make a pickup truck right after Model Y. Have had the core design/engineering elements in my mind for almost 5 years. Am dying to build it.