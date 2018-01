Vi provkör Saabs bortglömda elbil – här är 9-3 True Electric

Ett uppstickarföretag i Uppsala konverterade Saab 9-3 Cabriolet till eldrift – och Saab var med på noterna. Räckvidden låg på 30 mil och priset på drygt 360.000 kronor. "Tystnaden är skön, men det är bilens karaktär som förför."

Observera att den här provkörningen är från 2009.

Du har läst det förut: bzzzzzzz, så sticker elbilen iväg!

Zero utsläpp, zero upphetsning, zero verklighet i bilköparnas värld – däremot maximum dröm, vikt och prislapp.

Men det här är inte ännu en provkörning i samma spår. Trots att jag sitter i den första prototypen är körupplevelsen så bra att jag gärna skulle slå till direkt.

Det finns ingen känsla av "bojsänke".

Motorerna låter inte heller som högvarviga symaskiner utan ger ifrån sig ett lite grövre sound och jodå, en mekanisk känsla.

Direkt på drivaxlarna sitter två rejäla elmotorer om drygt 165 hästkrafter styck! Det finns ingen växellåda och följaktligen kommer inte heller något ljud från kugghjul.

Men det som ger den där riktiga vill ha-känslan är egentligen inte själva bilen utan det faktum att tekniken inuti har tagit ett rejält kliv framåt jämfört med de elbilar jag tidigare kört.

Och det märkliga, eller ska vi säga symptomatiska, är att tekniken inte kommer från bilbranschen utan från ett litet teknikföretag, som råkar ligga i Uppsala: Electroengine.

Med hjälp av aktiva farthållarsystem kan man tänka sig att bilen ger ifrån sig ett varningsljud när fotgängare upptäcks. Batteriets styrsystem har krympts rejält. Utrymmena i bilen är intakta.

Thomas Bergfjord är teknikhjärnan bakom bilen. En entreprenör som brunnit för elbilar i många år, men för först drygt ett år sedan såg att tekniken kanske var mogen på riktigt.

"Grejen" är hanteringen av batterierna.

I en vanlig elbil kan man bara tömma cirka 80 procent av elektriciteten i batteripaketet. Det är som om det alltid måste finnas kvar tio liter bensin i tanken på en bensinbil.

I en vanlig elbil ger batteripaketet inte mer kräm än vad sämsta cellen tillåter. När batterierna åldras sjunker kapaciteten dramatiskt.

I en vanlig elbil måste batteritillverkaren lägga runt 100 timmar på att matcha samman celler med likartade egenskaper. Se det så här: celler i ett batteri är individer med olika egenskaper. För att få fram ett batteripaket som fungerar som en enhet måste man hitta "lika barn som leka bäst".

Går en eller flera celler sönder i en vanlig elbils batteripaket, efter en krock eller ett elfel, är det snudd på omöjligt att byta ut några "individer". Hela paketet måste bytas. Det blir mycket dyrt.

När man laddar en vanlig elbil kan man inte snabbladda längre än till när den första cellen nått sin maxpunkt. Efter det går det långsamt och det uppstår värmeförluster.

I en vanlig elbil måste man lägga mycket krut – energi – för att batteripaketet ska hålla jämn temperatur. Varierar temperaturen försämras prestanda enligt principen den svagaste cellen styr.

Men i dag kör jag ingen vanlig elbil. Enligt Thomas Bergfjord är alla de här problemen lösta tack vare en ny metod att balansera och styra cellerna i batteripaketet. Det lilla företaget har lämnat in tolv patentansökningar, och det lär bli fler.

De starkaste cellerna spiller över energi till de svagaste. Tillverkningen av batterierna går snabbare och blir billigare eftersom man inte måste lägga de 100 timmarna på att matcha cellerna. Snabbladdningsfasen blir längre eftersom de starka cellerna skickar vidare strömmen till de svagare. Problem med varierande temperatur minskas rejält, vilket betyder att batterierna kan spridas ut i bilen. Och det går att byta ut enskilda celler.

"Det viktigaste är inte att vi kan köra längre och att batterierna blir billigare och går snabbare att producera. Det viktigaste är att vi kan reparera ett batteripaket. Det betyder att begagnatmarknaden kan fungera och att leasingföretag kan ta i det här. En 100.000-kronorsklump som plötsligt blir värdelös är elbilarnas största fara", säger Christer Wikner som är företagets "affärsman".

Fanns i två varianter

Saab 9-3 True Electric Saab 9-3 Aero True Electric 0–100 km/h 9,6 sekunder 6,3 sekunder Effekt 150 hk 335 hk Räckvidd 300 km 300 km Energikostnad 2 kr/mil 2 kr/mil Batterikapacitet 35 kWh 35 kWh Pris 360.000:– 495.000:–

När jag sitter bakom ratten känns det som att köra vilken bil som helst, fast faktiskt lite bättre. Tystnaden är skön, men det är bilens karaktär som förför. En växellös bil är underbart harmonisk, inga ryck, bara ett jämnt flöde. Det sägs alltid att elmotorer ger allt från noll och vridmomentet sägs vara ofattbara 2.400 newtonmeter. Men det blir inga galna burnouter utan snarare ett värdigt sug som stegras med hastigheten.

Förklaringen är att man har reglerat ner effekten så att det ska kännas som en "vanlig" bil. Av de 335 hästarna får jag bara knappt hälften "eftersom det här är första prototypen". Typiskt!

Men möjligheterna som två separata motorer innebär är extremt spännande.

"För chassikillar är det här rena guldgruvan, framaxeln kan lätt 'spärras' i låg hastighet för bättre framkomlighet och det är inga konstigheter att lägga på mer moment på ytterhjulet, vilket skulle göra den framhjulsdrivna Saaben underbart överstyrd i kurvor – om man så vill", fortsätter Thomas.

Tjänstevikten med batterier för 30 mils körning är densamma som för en vanlig bensinbil, och det känns. Eller rättare sagt, bilen känns smidig och balanserad som vilken Saab-cab som helst.

Den regenererande motorbromsningen kan programmeras efter behag och batterierna kan vidare läggas lågt där de gör minst "skada" så att bilens balans inte ändras. En annan kul detalj är att energiförbrukningen i stort sett är densamma i 110 km/h om man kör en elbil med 150 eller 350 hk.

Men varför väljer ett litet företag som Electroengine att jobba med "högriskpartnern" Saab, var kommer pengarna ifrån, hur är det med laddtiderna och kan projektet verkligen bli verklighet?

Thomas: "Saab är tillräckligt litet för att det här ska fungera. Vi kan träffa tio beslutsfattande personer och sätta oss i ett rum. Dessutom har kontakten med alla på Saab präglats av en positiv optimism. Trots all osäkerhet har man aldrig svajat eller utnyttjat sin storlek mot oss. Otroligt imponerande och trevligt. Men jag vill poängtera att vi bara har ett samarbete och ännu ingen färdig deal om tillverkning."

Pengarna till företaget kommer än så länge från grundarna som har haft bra stöd från Almi i Uppsala, men man hoppas på statliga stödpengar. Kvarnarna mal långsamt.

Med ett vanligt "brödrostuttag" laddar man 1,5 mil i timmen. Trefas och 16 ampère ger knappt tio mil per timme. Kopplar man in 32 ampère laddas 20 mil på en timme.

Thomas berättar något jag inte hört tidigare. "Alla talar om att man kan snabbladda ett batteri upp till 80 procent. Men det gäller från noll. Har du tömt batterierna till 60 procent kan du bara snabbladda upp till 80 för bästa cellen. Men vi kan som sagt ladda bättre än normala elbilar."

Så till frågan om verkligheten. Thomas och hans kollegor jobbar med nya prototyper som ska testas ordentligt. Enligt plan ska Saab sedan bygga 100 bilar under nästa år för fälttest hos stora aktörer.

"Vi ser ingen anledning till att det inte ska gå att börja sälja elbilar till vanliga kunder om drygt ett år. Och priserna kommer att gå ner när volymerna går upp. Dessutom funderar vi på kompletta satser för begagnade bilar!"

Christian von Koenigsegg har provkört bilen och gillar den. Han funderar givetvis på eldrivna Koenigsegg-bilar och anser att Saab bör gå direkt på elbilar utan att först ta vägen via hybrider – även om det också blir sådana.

Ja, vad ska man säga? Visst låter det nästan för bra för att vara sant. Men det här känns mer jordnära och rimligt än exempelvis konceptbluffbilen Quant på Genèvesalongen.

Vilka stora uppfinningar lät för övrigt inte otroliga innan de blev verklighet?

