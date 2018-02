Tesla Roadster på väg till Mars – lyckad uppskjutning av SpaceX Falcon Heavy

Chansen för en lyckad uppskjutning var 50/50, enligt Elon Musk, men i natt gick allt vägen som planerat när den jättelika raketen Falcon Heavy lyfte från Cape Canaveral i Florida. Som last användes Elon Musks egen körsbärsröda Tesla Roadster.

I Roadstern hade teamet från Elon Musks rymdbolag SpaceX placerat en docka, döpt till Starman. Passande nog klädd i rymddräkt och med David Bowies album Space Oddity i bilstereon.

Uppskjutningen av den stora Falcon Heavy, med tredubbla motorer, var ett test och istället för att använda tyngder så valde man möjligheten till gratisreklam genom att skjuta upp Tesla Roadstern i rymden.

Färden till planeten Mars tar sex månader, med en hastighet i rymden av 5.000 km/h. Avståndet till Mars är cirka 5,7 miljoner mil, som kortast, och just i år är det ovanligt kort. Raketen med Roadstern fortsätter sedan vidare ut i rymden och fortsätter sannolikt många år, ifall den inte skadas på något sätt.

Även om en av raketerna gick förlorad i havet är uppskjutningen en stor framgång för SpaceX. Nu har man bevisat att tekniken fungerar och med de återanvändbara raketerna kan uppskjutningarna bli "billiga", cirka 90 miljoner dollar per gång. NASA:s motsvarande transportsystem kostar över en miljard dollar per uppskjutning.

View from SpaceX Launch Control. Apparently, there is a car in orbit around Earth. pic.twitter.com/QljN2VnL1O