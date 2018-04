Teslas mest produktiva kvartal – 34.494 bilar byggda

Spekulationerna kring Teslas produktionsproblem har varit så livliga att Elon Musk skämtade om att företaget gick i konkurs den 1:e april. Det är uppenbarligen inte fallet men många drog nog en lättnadens suck när gårdagens kvartalsrapport landade.

Nästan 10.000 Tesla Model 3 tillverkades under Q1.

Siffrorna visar att Tesla byggde 34.494 fordon under sitt "mest produktiva kvartal" någonsin. Det handlar om 9.766 Model 3 medan återstående 24.728 bilar är Model S och Model X. Kvartalet har fått 29.980 Tesla-ägare, varav 8.180 Model 3, 11.730 Model S och 10.070 Modell X.

Tesla poängterar i sin rapport att man visar den snabbaste tillväxten av ett bilföretag i modern tid.

Trots att produktionen av Model 3 står för mindre än en tredjedel av det totala antalet tillverkade bilar, menar Tesla att produktionen har "ökat exponentiellt, vilket motsvarar en fyrfaldig ökning jämfört med förra kvartalet."

Produktionen av Model 3 har fördubblats på veckobasis och enligt Tesla beror det på att man adresserat "flaskhalsar i produktion- och leveranskedja, samt flera kortare avstängningar i fabriken för att uppgradera utrustning."

Målet är 5.000 tillverkade Model 3 per vecka inom cirka tre månader. Under de sista sju dygnen innan rapporten gick ut producerade Tesla 2.020 Model 3, vilket är under målet på 2.500 bilar men ändå väldigt mycket mer än under Q4 2017.

Tesla bekräftar att nästan alla Model 3-avbokningar är till följd av förseningar i produktion och leverans. Trots detta ska reservationerna har varit stabila under första kvartalet 2018.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.