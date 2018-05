Omöjligt att få Tesla Model X att rulla

Vid officiella tester genomförda av National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) fick Model X totalbetyget fem stjärnor, och fem stjärnor i varje enskild kategori vid krockprovet. Även i rundslagningstestet fick den högsta betyg, fem stjärnor.

Totalbetyget är dessutom bättre än både första och andra generationen av Volvo XC90 som tidigare var klassaetta.

För att visa hur svårt det är att få Model X att rulla, har Tesla lagt upp en video på sitt officiella Twitterkonto (se nedan) som visar hur bilen får en hård knuff i sidled för att testa om den slår runt. Vid tre tillfällen ser bilen ut att vara nära en runtslagning, men i sista stund hamnar den ändå på rätt köl. Vid det sista testet rullar Model X över på taket men hamnar till sist på till hjulen igen.

Naturligtvis är det inte helt överraskande att det är svårt att rulla med Model X. Lejonparten av sin vikt har den i golvnivå där det tunga batteriet och elmotorerna finns.

Summa sumarum, Model X är en säker bil, men tyvärr bara tillgänglig för några få eftersom den är väldigt dyr. Tesla arbetar dock på en mindre och billigare suv, Model Y.

