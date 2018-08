Tesla redovisar rekordomsättning på fyra miljarder dollar men går fortsatt med förlust

Med ökad produktion av Model 3 visar Tesla en högre omsättning än väntat, men går fortsatt med förlust. Under Q2 2018 producerades 53.339 bilar.

Tesla har ökat produktionstakten och det avspeglas i kvartalsrapporten som redovisades under onsdagskvällen. Omsättningen nådde rekordsiffran fyra miljarder dollar och totalt producerades 53.339 bilar under andra kvartalet 2018.

Totalt levererade Tesla 40.768 bilar fördelade på 22.319 Model S och Model X samt 18.449 Model 3. Flera gånger under juli nådde man det utlovade målet att producera 5.000 Model 3 per vecka. En del flaskhalsar i produktionen har rättats till och målet är nu att bygga 50.000 Model 3 under det tredje kvartalet.

Prognosen är att man ska nå en vinstmarginal på cirka 15 procent för Model 3 under Q3 2018, vilket uppnås genom att prioritera dyrare versioner. Nästa mål för produktionen är att bygga 10.000 Model 3 per vecka, vilket man förväntas uppnå utan speciellt omfattande, nya investeringar.

Försäljningen av Model 3 har nu nått en sådan nivå att Tesla hävdar att modellen hade en marknadsandel på 52 procent i sitt segment, i USA, under juli månad. Segmentet kallar Tesla för "mid sized premium sedans", vilket omfattar Audi A4, BMW 3-serie, Mercedes C-klass, Lexus IS och Jaguar XE. Det innebär alltså att Tesla sålde fler Model 3 än alla de andra sammantaget i segmentet.

Inom kort ska Tesla nå en årstakt på 350.000 bilar per år, vilket ska vara tillräckligt för att få företaget lönsamt. Nästa steg är att nå årstakten 500.000 bilar per år. Enligt Elon Musk är det långsiktiga målet att producera en miljon bilar per år 2020, men det kommer sannolikt att hamna runt 700.000–800.000 bilar.

Trots framgångarna redovisar Tesla ingen vinst, utan lägger ännu ett förlustkvartal till handlingarna. Förlusten för Q2 2018 uppgick till 717,5 miljoner dollar. Många branschanalytiker tror att Tesla måste ta in nytt kapital under andra halvåret, men det förnekades av Elon Musk:

"Vi skulle mycket väl kunna hitta nytt kapital men jag tror inte det behövs och det är en bättre strategi att inte göra det," sa Elon Musk under en telefonkonferens. Fabriken som Tesla ska bygga i Kina ska finansieras av en kinesisk bank.