I ett blogginlägg på Teslas hemsida skriver Musk att han har pratat med och lyssnat på många av företagets stora och små investerare samt aktieägare och att de flesta tror att Tesla mår bättre som börsnoterat företag.

"Majoriteten av aktieägarna jag talade med sa att de skulle stanna kvar hos Tesla även om vi blev privata, men känslan jag fick var: 'snälla gör det inte'", skriver Musk.

"Jag förstod att processen att bli göra Tesla privat skulle bli en stor utmaning, men det står nu klart att förloppet skulle bli mer tidskrävande och ta för mycket fokus än jag hade insett. Och det är ett problem eftersom vi verkligen måste fokusera på Model 3 och få den att gå med vinst".

Musk skriver att efter att ha beaktat alla faktorer nu har informerat Teslas styrelse att Tesla ska förbli börsnoterat.

"Med det sagt, är min övertygelse att det finns mer än tillräckligt med finansiering för att göra Tesla privat", skriver Musk, kanske för att få sista ordet.

Musks senaste "nyhet" på Twitter är en kommentar man kan misstänka ha lagts ut för att flytta fokus på nesan med börs(av)noteringen. I den hintar han att Teslas pickup kan komma tidigare än väntat.

Men även om det säkert blir en ökad efterfrågan av elektriska pickuper de närmaste åren, ska vi nog inte hoppas på för mycket vad gäller Teslas pickup. Särskilt inte med tanke på Teslas historik av att lansera nya modeller senare än utlovar, snarare än tidigare. En realistisk förhoppning är att vi får se en Tesla-pickis i början av nästa decennium.

Wonder if there's any chance @Tesla and @elonmusk can speed up the launch of the Tesla pickup truck. @AirResources needs it to launch now! https://t.co/QaeTAW3xpj