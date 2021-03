Krönika: Elbilarna är århundradets disruption

Glöm hybriderna. Om 10 år kommer 99 procent av alla bilar vara helt eldrivna, skriver krönikören Cathie Björk.

Detta är en krönika. Det innebär att innehållet är skribentens egen uppfattning. Cathie Björk är en pseudonym. Krönikeförfattaren har valt att vara anonym.

I början av 1900-talet förvandlades transporterna på New Yorks gator från 99 procent hästdragen till 99 procent bilburen på ynka tio år. Hade du förutsett det då? Låt oss fundera kring 2000-talets kanske största disruption.

I takt med att jag blir äldre, får jag oftare och oftare känslan av att världen går åt fel håll på många sätt. Främst tror jag det beror på att vi mer än någonsin får ta del av allt elände som händer i världen via en massa olika medier. På teknikfronten kan samma känsla uppstå, men det beror kanske mer på att jag är för gammal och inboxad?

Det inbyggda filtret jag har samlat på mig under livets gång kanske blivit lika mekaniskt som en router där vissa portar helt enkelt är spärrade. Därmed har jag inte heller förmågan (eller viljan) att förstå och omfamna allt det nya? Tänk om jag också har börjat transformerats till en konservativ she-boomer? (Ej att förväxla med 80-talsbandet med snarlikt namn.)

Boomer? En recap: Människor födda under de två årtiondena efter andra världskrigets slut brukar kallas för babyboomgenerationen (1946–1964). Ni vet de där "det var bättre förr"-gubbarna som strävar mer bakåt än framåt. Ju äldre – desto mer teknikfientliga. Ibland. Du känner säkert några.

Du som hänger med i bilvärlden har kanske läst Alriks omdöme om Tesla Model 3. Den bästa vinterbilen han kört – någonsin. När jag läser sådant förstärker det effekten av det jag redan vet. Om man som Tesla redan på första försöket kan skapa en massproducerad bil med elektrisk drivlina som snärjer Alrik totalt i vintertestet (han har vintertestat en del bilar genom åren) – och dessutom ta fram den säkraste bilen som någonsin (!) krocktestats i USA – då har man några nyckelingredienser som sopar banan med konkurrenterna. På första försöket. Tänk när man tränat i tio år till...

Elbilen har en verkningsgrad på 90 procent och kostar med hemladdning cirka två–tre kronor milen. Vi som läst på kan redan några vettiga säljpitchar i bilhallen. (Så länge bilförsäljarna finns kvar.)

Den bästa, men mest underskattade pitchen, måste dock vara att elbilen inte spyr ut cancerogena avgaser på barnvagnen. Avgaser som dessutom ökar risken för att just dina barn ska få astma. Ni som besökt en tiomiljonersstad med lika många mopeder som bilar vet vilken sorts luft jag talar om. Till och med boomern förstår det argumentet.

Man kan inte ens bluffa om NOx-utsläppen för elbilar. Nada, zip, zero avgasrör. Med 99 procent fossilfri elproduktion i Sverige samt 15 procent elöverskott 2019 (vi exporterar det) kan du be din boomervän lägga ner tugget om en massa skitig kolel från Polen. Även Polen kommer för övrigt att avveckla sin skitiga kolkraft. Inte ens Trump har lyckats vända på den steken på hemmaplan. Clean coal är retoriken. Jo tjena.

Och givetvis – det kommer att ta sin tid att ställa om. Avskrivningar. Tjäna igen investerat kapital och så vidare. Men kapitalet har redan börjat styra om skutan mot billigare och renare former av elproduktion. Har du fonder bör du kanske kolla upp vad de har i portföljen. Det finns nämligen en hel del boomers i finansbranschen också.

Höjden av dubbelmoral är dock: "Tänk på barnen i Kongo." Sedan tankar man fossilbilen med svavelreducerat bränsle som tillverkats med hjälp av kobolt. (Som dessutom förbrukas i processen – till skillnad mot i batteriet där kobolten blir kvar.) Givetvis ska vi försöka få bättre arbetsvillkor i Kongo och ALLA andra industrier där människor utnyttjas.

Fråga sedan istället vad boomern tycker om oljebolaget Texacos (idag Chevrons) agerande i Ecuador under åren 1964–92 om han/hon nu vill spela människorättskämpe i elbilsdebatten. Troligen har de noll koll. Snacka om en epic dump! Ändå är Ecuadorskandalen inte ens på topp tio.

Disruption innebär också att det inte räcker med att vara först med snygga LED-lysen i fram- och baklyktorna. Detta kommer absolut inte räcka för att hävda "försprång genom teknik" i framtidens bilfabriker. Att ha förbränningsmotoringenjörer kommer att vara lika ointressant som det blev att ha gödselupplag i närheten av stallen i New York – efter övergången till bilismen. Vissa jobb försvinner – nya skapas. Kom ihåg det. (Men jag förstår de som stretar emot och riskerar att behöva byta yrke eller lära om.)

Jag hävdar att om endast tio år har nybilsförsäljningen gått till 99 procent elektrifierat.

Jag pratar dessutom om 99 procent helt elektrifierad (BEV) försäljning. Glöm hybrider. 2030 kommer dessa att vara lika intressanta att köpa som en motoriserad bil skulle varit 1915 om den var kompletterad med häst (utifall bensinen tar slut).

Dödsstöten för fossilbilen blir psykologin med att åka omkring i en tjock-tv på hjul när alla andra börjar skaffa platt-tv. Just den känslan är oerhört viktig för många – speciellt "GANT-människor". Ja, du vet de där som värderar dig mer efter vad du har – än hur du kanske är … (Ja, jag drar alla över en kam, men enbart för att förstärka poängen.)

Att tanka borta (det vill säga på macken) 2030 kommer dessutom att vara lika impopulärt som att idag behöva åka till banken eller posten för att betala räkningar varje månad. Hemladdning täcker mer än 90 procent av behovet för normalbilistens körning. (Ja, jag vet – men de i hyresrätt kommer också att kunna tanka "hemma".) Sedan elektrifieringens start har vi byggt ut elnätet allteftersom effektuttaget i hemmet ökat.

Men elen kommer ju inte räcka!, skriker alla boomers. Men man får komma ihåg att skilja på överföringskapacitet och effektbrist när man pratar om elbilar. Att det svenska nätet har för tunna och för få elkablar sett till det lokala elbehovet kallas kapacitetsbrist.

Med ett elöverskott på 15 procent i Sverige 2019 är det ingen som räknar med effektbrist då en helelektrifierad bilflotta i Sverige skulle öka vår totala förbrukning med sju procent (enligt beräkningar från Kundkraft). Jag nämner inte ens tillväxten inom solceller som ligger på 60–70 procent per år. Elöverskottet (exporten) kommer troligen att öka till 2030 om nuvarande trender håller i sig med utbyggnad av en mer hållbar elproduktion. Mic drop. (Men säger du det på Bensinupproret 2.0 blir du genast hånad och möjligen utkastad ur gruppen. Högt i tak? Nä, elbilismen är fanimej en het potatis. Stallägarna slåss i panik med sina högafflar.)

Tänk om disruptionen jag talar om sker redan nu, men att majoriteten inte har någon aning om det. Tänk om majoriteten är lika aningslös idag som han som satsade kapital och byggde ett nytt fint stort stall till transportbolaget i centrala New York 1905. Jämför gärna med att köpa en fossilbil de närmaste åren. Aldrig någonsin har ett bilköp varit en sådan osäker investering som just nu.

Tänk om det redan finns teknik i pipen som kommer göra dig och din bil till el-traders. Men istället för att köpa batterilagring till villan (cirkapris idag är 10 kWh för minst 50 000 kr), kommer du ha ett 75 kWh stort batterilager (elbilen) uppkopplat mot nätet där du med timdebitering (alla kan ha det) kan tanka el skitbilligt (i vissa fall bättre än gratis) på natten och sälja den (eller använda den själv i huset) när elen är som dyrast runt klockan 9 och 17. Bilen skulle då kunna stå i garaget och tjäna pengar åt dig istället. Din bil blir alltså en (el)bidder om man ska prata i utrikiska termer.

Försprång genom teknik – på riktigt. Här snackar vi om försprång som liknar racet när motorcrosslegendaren Håkan "Carla" Carlqvist var så överlägsen att han stannade mitt i heatet och drack en öl.

Science fiction säger man långt innan fantasier blir verklighet. Tio år. That´s it.

Tänk dig dessutom att batteriet i bilen håller till motsvarande 80 års körning för bilisten som kör 2 000 mil/år. Två stora amerikanska bilmärken utvecklar just nu om batterier som klarar 160 000 mil. (Obs, inte 80 års livslängd.) Den ena tillverkaren hintar om release i närtid och den andra hoppas på före 2025. Man pratar även om billigare batterier där huvudingredienserna är litium, järn och fosfor. Ingen dyr nickel och framför allt ingen dyr konfliktmineral i form av kobolt – ingen kobolt! Mic drop.

Finns det några starkare krafter som vill konservera sin affärsmodell och fortsätta i samma banor? Energi och transport är just nu under stora omvälvande förändringar. Skillnaden nu mot för fem år sedan är att kapitalet som sagt redan förstår vart framtiden är på väg. Börsen börjar se igenom all "FUD" som (egen)producerats de senaste åren.

Framtidens bilbolag (de få) som jag tror överlever kommer troligen också att vara någon form av energibolag. De kommer vara insyltade i någon kedja med laddstationer och din bil kommer att hjälpa till att frekvensstabilisera elnätet – och du kommer få betalt för det. Bilen kommer att vara mer än ett transportmedel i framtiden – och inte det 50-procentiga värdetapp på fem år som du kallt blundar för, eller accepterar varje gång du köper ny svenssonfossilis idag.

En del hävdar att elbilen kommer användas till mer än så för att tjäna pengar åt dig. Med den teknikutveckling vi ser idag är det högst troligt att 99 procent av bilkörningen kan vara autonom om tio år. Just nu talar allt för det. Tio års utveckling inom AI och neuralnets är en evighet. Oavsett vad du tror kan vi i alla fall vara överens om att morgondagens bilar kommer kunna mer än att hålla sig i en fil och autobromsa. Det förstår vi utan att vara Level 5-experter.

I värsta fall (min åsikt just nu) kanske vi inte ens vill – eller får köra bilen i framtiden. Vem vet vad nästa generation prioriterar. Valet kanske dessutom inte blir så mycket till val om försäkringsbolaget ger dig tio gånger dyrare självrisk om du kör och krockar – än om bilen kör och krockar.

Den senaste autopilotstatistiken från Tesla (som vi får luta oss mot då de har överlägset mest insamlad data om detta) säger att bilarna idag krockar nio gånger mindre i autopilotläget per miljoner körda kilometer – än om människor kör. För bra för att vara sant? Låter det lite som att du 1980 skulle sagt att "om 40 år har bankkontoren inga pengar"? Helt galet då, men verklighet idag.

Men det säger sig kanske självt att åtta ögon (kameror) på vägen (som ser i 360 grader och aldrig tar bort blicken och tittar på annat) plus tolv ultraljudsensorer och en radar som ser upp till 250 meter genom snö, regn och dimma är svårt att konkurrera med även om vi halverar vår egen reaktionstid från 0,6 till 0,3 sekunder. Det är högst troligt att maskinerna tar över bilkörningen vare sig vi vill det eller inte.

Därför ska jag passa på att ta en tur med min minimalt digitaliserade motorcykel nu. Mullra och spy ut lite avgaser medan jag kan. Power Commandern och insprutningen är det närmaste high tech den kommer - men den innovationen blir också så småningom lika populär som ångmaskinen. Känns jobbigt att säga, men jag förstår det – och det är ingen idé att streta emot. I'll be back.