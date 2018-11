Flyttar Teslan som en radiostyrd bil

Här undviker Teslaägaren parkeringsböter genom att flytta bilen med mobiltelefonen.

Teslas Summon-funktion innebär att du kan flytta din Tesla kortare sträckor med hjälp av mobiltelefonen. Det kan handla om att köra bilen ut och in ur garaget, eller ut ur en trång parkeringsficka för att kunna öppna dörren ordentligt.

Eller som den här Teslaägaren – flytta bilen från kontoret för att undvika böter. På gatan nedanför är den endast parkering i två timmar och för att slippa gå ner och flytta bilen kom han på genidraget att använda Summon-funktionen från kontorsfönstret.

Sedan tidigare har vi skrivit om att Elon Musk har hintat om en uppdatering av Summon-funktionen redan nästa år. Enligt Musk ska en Tesla med den uppdateringen kunna köra omkring själv, hitta en parkering, scanna av skyltar och parkera utan förare.

I was not sure when I would use this feature... till today. @elonmusk @tesla pic.twitter.com/bC6rFt2SuW