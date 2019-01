Teslas knep för att stoppa blockerande fossilbilar

Bilister som blockerar laddstolparna längs vägarna med sin bensin- eller dieselbil har blivit ett problem för elbilsägarna. Många "fossilbilister" tänker nog inte på att de blockerar en värdefull laddstolpe för en elbilist.

Eller så väljer de helt enkelt att blockera den som en protest, som en mängd pickupförare nyligen gjort i USA.

Det här är inget nytt problem, men Tesla verkar arbeta på en lösning som åtminstone delvis kan komma till rätta med problemen, skriver Electrek.

I Kina har vissa av Teslas snabbladdare försetts med en liten uppfällbar "spärr" som aktiveras när ingen står vid Superchargern. När en Teslaförare dyker upp för att ladda skannas en QR-kod på "spärren" i en mobilapp och spärren fälls då ned.

Det här är inget felfritt system, dels eftersom det blir ett extra steg för Teslaägaren att kliva ur bilen för att skanna koden, och dels för att själva spärren är så liten att många som har en högbyggd bil – till exempel en suv eller pickup – enkelt kan "överlista" den.

Men det kan ändå vara en bit på väg för att lösa problemet, och spärren kan åtminstone fungera som en tankeväckare för alla som funderar på att parkera där.

"Nästan alla nya Superchargerstationer har de här installerade. Tar mindre än en minut av din tid", skriver en Twitteranvändare som också lagt upp bilder på hur de fungerar.

In China here is our creative solution to the ICEing problem. Well done to Tesla China for this great solution. Mostly all of the new Tesla Supercharger Station have these installed. Takes less than one minute of your time. #Tesla #TeslaChina #ICEing pic.twitter.com/gBPXVoORxU