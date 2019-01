Tesla redovisar vinst igen, ska förbli lönsamma och ökar tempot ytterligare 2019

Fjärde kvartalet visar positiva siffror för Tesla som siktar på 400.000 bilar under 2019 – vilket ska öka till 500.000 året därpå.

Produktionen av Model 3 har nått nya höjder, vilket märks i kvartalsrapporten.

Vinsten sjönk något för Tesla under fjärde kvartalet 2018, vilket var väntat då man byggde fler Model 3 med lägre pris. Totalt levererade Tesla 99.394 Model S och X under 2018, samt 145.846 Model 3. Vinsten blev 139 miljoner dollar (1,26 miljarder kronor) under Q4.

Produktionsmålet för Model 3 var ett snitt på 5.000 bilar per vecka, vilket man nästan nådde med några få bilars marginal. Målet för slutet av 2019 är att man regelbundet når upp till takten 7.000 Model 3 i veckan.

Produktionen av Model 3 brottades med inkörningsproblem men Tesla säger att man nu effektiviserat bilbyggandet. Arbetstiden för Model 3 sjönk med 20 procent under fjärde kvartalet, jämfört med föregående kvartal. Nettovinstmarginalen för Model 3, under Q4 2018, ligger kvar på över 20 procent.

Omsättningen för Tesla under fjärde kvartalet blev 7,2 miljarder dollar, vilket var i linje med förväntningarna. Kassakistan är relativt välfylld, enligt Tesla, med 3,7 miljarder dollar tillgängligt.

Totalt levererade Tesla 245.240 bilar under 2018, med ytterligare cirka 2.000 bilar på väg till kund under slutet av fjärde kvartalet. Målet för 2019 är att nå upp till 360.000–400.000 bilar. När även produktionen i Kina-fabrikerna kommer igång siktar man på 500.000 bilar, någon gång under slutet av 2019 eller början på 2020.

Teslas ökning av produktionstakten är en bedrift i sig själv, förutom det faktum att man nu redovisar vinst varje kvartal.

