Hon opererade in nyckelchippet till sin Tesla Model 3 i armen

En Tesla Model 3 kan öppnas på tre sätt: Med mobiltelefon, med Key Fob eller med nyckelkort. Utan något av dessa går det inte att ta sig in i bilen. Men vad gör man då om mobilen är urladdad, du har ingen Key Fob och brukar slarva bort nyckelkortet? Du opererar in nyckelkortets chip i armen, så klart. På det sättet kommer du alltid kunna ta dig in i din Model 3.

Precis detta har den amerikanska youtubern Amie DD gjort. Hon löser upp nyckelkortet i aceton för att kunna plocka ut chippet som placerades i ett rör av biopolymerplast. Det röret opererades sedan in i armen och fungerar därefter som "nyckel" till hennes Model 3.

Amie DD har tidigare haft ett chip i armen som nyckel till hennes lägenhet, så hon är en van "chip-bärare".

Till tekniksajten The Verge säger hon dock att räckvidden för chipet inledningsvis var ganska skral, ungefär en tum, men att det förmodligen skulle bli bättre när svullnaden lagt sig. Men komma in i sin bil, det kommer hon i alla fall alltid att göra.

Se videon på ingreppet i videon här nedan (Ja, det är lite blod. Väldigt lite, men tillräckligt för att utfärda en varning).

