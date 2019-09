Två nya laddhybrider från Kia – klarar 6 mil på el

I början av nästa år finns ytterligare två laddhybrider från Kia att välja bland. Kia Ceed Sportswagon och XCeed utrustas med ett litiumpolymerbatteri på 8,9 kWh och ska klara upp till 6 mil på bara elkörning.

Drivlinan kommer bestå av en 1,6-liters bensinfyra och en elmotor på 44,5 kW. Den sammanlagda effekten blir 141 hästar och 265 Nm.

Designmässigt märks kylargrillar med förbättrad aerodynamik och laddluckan är placerad i vänster framskärm. Invändigt finns som tillval en 12,3 tums-skärm som visa batteristatus och annan bra-att-ha-information. Som standard erbjuds telematiksystemet Kia UVO Connect med tillhörande app.

Om föraren är ensam i bilen kan denne aktivera det energisparande systemet Driver Only, som stänger av alla bilens fläktar utom de vid förarplatsen.

Kia har försökt att gömma undan batterierna så gott det går under baksätet och under golvet i bagageutrymmet, men det äter ändå in i lastkapaciteten en aning. Ceed Sportswagon lastar 437 liter, och 1.506 liter om baksätet fälls ned. Baksätet går för övrigt att fälla på det så uppskattade 40/20/40-sättet.

I XCeed är det lite sämre lastmöjligheter. 291 liter i normalläge och 1.243 liter med fällda ryggstöd.

Lansering som sagt i början av nästa år, några svenska priser är inte fastställda.

Håll dig uppdaterad med nyhetsbrevet! Missa ingenting! Prenumerera på vårt nyhetsbrev. Prenumerera Jag har läst och godkänner villkoren.