Tesla krossar alla förväntningar – och snabbar på Model Y

Levererar vinst och har byggt ny fabrik i rekordfart.

Under tredje kvartalet levererade Tesla en vinst som låg betydligt högre än analytikernas gissningar. Och framtiden ser ljus ut, enligt Elon Musk – Tesla planerar att leverera 360.000 bilar under hela 2019.

Tesla skulle enligt analytikerna göra en liten förlust per aktie men levererade istället en vinst på 1,86 dollar per aktie. Omsättningen låg på 6,3 miljarder dollar. Aktien rusade på börsen efter beskedet och blev under en period världens högst värderade fordonstillverkare, före General Motors.

När det gäller nya modeller har Tesla snabbat på utvecklingen av crossovern Model Y, en högbyggd och sjusitsig version av Model 3. Den ska nu lanseras under sommaren 2020 i USA. Men lastbilen Tesla Semi blir istället uppskjuten ett år.

Teslas kinesiska Gigafactory har byggts på rekordtid och har nu börjat producera bilar i liten skala. Produktionen ska skalas upp i slutet av året. I år ska Tesla också avslöja var den europeiska fabriken ska hamna. Den ska stå klar 2021.

Elon Musk har skrivit på Twitter att han tror Model Y kommer sälja bättre än Teslas alla övriga modeller kombinerat.