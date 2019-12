Nya uppgifter: "Massiva mjukvaruproblem" för Volkswagen ID 3

20.000 bilar måste uppdateras i efterhand.

Volkswagen har investerat miljardbelopp i att ställa om till eldrift, och det viktigaste beviset har precis börjat serietillverkas i form av halvkombimodellen ID 3. Den ska börja levereras till kunderna i sommar.

Planen är att Volkswagen ID 3 ska följas av flera andra elbilar redan nästa år. Totalt handlar det om sex nya laddbara bilar under 2020 och första modellen efter ID 3 blir en suv som går under namnet ID Next.

Men nu kan envisa mjukvaruproblem sätta käppar i hjulen för utrullningen. Enligt uppgifter till tyska Manager Magazin kämpar Volkswagen med "massiva mjukvaruproblem".

Sedan en dryg månad byggs Volkswagen ID 3 utan komplett mjukvaruarkitektur, enligt uppgifterna. Bilarna hamnar på en särskild parkeringsplats och under våren ska ett mobilt team i omgångar åka runt och installera rätt mjukvara i omkring 20.000 bilar.

Först efter det ska bilen kunna ta emot mjukvaruuppdateringar över nätet, som hos Tesla.