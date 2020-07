Nu finns Teslas snabbladdare på 40 platser i Sverige

Teslas nätverk av Superchargers fortsätter växa. Nu finns deras laddstolpar på 2.000 platser i 41 länder. 40 av dem finns i Sverige.

Tesla är fortfarande världsledande på laddinfrastruktur. Foto: Peter Gunnars

Tesla förstod tidigt vikten av att ha ett nätverk av snabbladdare som gjorde det möjligt för deras kunder att köra långt – trots att de valde en elbil.

Teslas första Supercharger-stationer byggdes år 2012, samma år som Model S presenterades, och har sedan dess kontinuerligt byggts ut. I början av juli 2020 meddelar Tesla att de har öppnat tvåtusende laddstation – en så kallad V3-laddare i Rijswijk utanför Haag i Nederländerna.

Totalt har Tesla nu 2.000 laddstationer och 18.000 laddpunkter i 41 länder. I Sverige finns nu 40 laddpunkter, varav den nordligaste är i Töre, väster om Kalix. Det innebär att det nu finns laddpunkter längs hela den Svenska östkusten. Under 2020 planeras ytterligare laddpunkter hela vägen upp till norska Olderfjord. När de är öppnade kommer det vara möjligt att snabbladda sig hela vägen från Nordkap till Ystad.

I takt med att nätverket byggs ut är Tesla också i färd med att uppdatera till den nya V3-tekniken, alltså den tredje generationens Superchargers vars maximala laddeffekt har höjts från 150 till 250 kW. Dessa nya laddstolpar kommer att ha CCS-kontakt, vilket är standard för alla elbilar i Europa. Trots det har Tesla dock inga planer på att öppna upp sitt laddnätverk för bilar av andra märken.

En karta över Teslas laddstationer i Skandinavien. Foto: Skärmdump

De europeiska biltillverkarnas motsvarighet till Teslas Superchargers är det så kallade Ionity-nätverket. Projeket är ett samarbete mellan BMW, VW, Ford, Daimler och Hyundai. Ionitys laddare levererar upp till 350 kW och 900 volt, vilket är mer än Teslas V3-laddare. Men när det kommer till utbyggnad ligger Ionity långt efter Tesla – trots att de har den ekonomiska kraften av Europas största biltillverkare i ryggen.

Ionity planerar att bygga sina laddare på 400 platser i Europa under 2020, varav 251 är färdiga när detta skrivs. I Sverige finns de just nu på 18 platser, med två till planerade. Till skillnad från Teslas är Ionitys täckning dock helt obefintlig norr om Östersund.

I början av året genomförde Ionity även en chockhöjning av sina priser, vilket de fick mycket kritik för. I stället för ett enhetspris på 80 kronor per laddning kostar det nu 8,70 per laddad kWh, vilket ger en milkostnad på 17,4 kr för en bil som förbrukar 2 kWh per mil. Det är en bra bit högre än vad en genomsnittlig dieselbil kostar att köra.

Samtidigt kostar Teslas snabbladdning, som varierar med elpriset, i snitt omkring 2,56 kr per kWh.

Läs också:

Laddinfrastruktur är en viktig faktor när jag väljer elbil. Ja 75 4 Nej