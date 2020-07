Miljardförlust för Volvo Cars under första halvåret

Volvo Cars redovisar en förlust på 989 miljoner kronor för det första halvåret 2020. Men vd:n Håkan Samuelsson tror på en stark återhämtning efter coronakrisen.

Foto: Volvo

Viruspandemin har slagit hårt mot Volvo Cars. Rörelseresultatet för det första halvåret 2020 var en förlust på 989 miljoner kronor – att jämföra med en vinst på drygt 5,5 miljarder kronor under samma period 2019. Omsättningen föll med 14,1 procent jämfört med föregående år, till 111,8 miljarder kronor.

Företagets globala försäljning föll med 20,8 procent till 269.962 bilar. "Många regeringar uppmanade folk att stanna hemma eller på annat sätt begränsade rörligheten. Detta fick stor påverkan på aktiviteten och på antalet besökare i våra showrooms", skriver Volvo.

Företaget slår trots det an en positiv ton i sitt pressmeddelande.

– Den nedgång vi sett under första halvåret är tillfällig. Vi förväntar oss en stark återhämtning under andra halvåret och vårt utbud av laddbara Recharge-bilar gör att vi är väl positionerade att möta de marknadstrender vi nu ser, säger Volvos koncernchef Håkan Samuelsson.