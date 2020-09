Skoda Enyaq iV officiell – så mycket kostar elbilen

Skoda Enyaq iV ska bli den nya folk-elbilen med generösa inneutrymmen, smarta lösningar och fyrhjulsdrift. Allt till ett rimligt pris.

– Enyaq är är starten på en ny era för Skoda, hävdade Skodas nya VD Thomas Schäfer vid presentationen av Enyaq i Prag.

Skoda Enyaq ska följas av en lång rad elektrifierade bilar som alla får namnet "iV".

Tack vare att Enyaq använder VAG:s renodlade elbilsplattform MEB där batterierna ligger som en platta under golvet får bilen goda innerutrymmen. Bredd och längd är nära mellanklassbilen Octavia (465 x 188 cm), men innerutrymmena är som den stora 7-sitsiga suven Kodaq. Benutrymmet bak sägs vara i klass med Superb.

Skoda har valt att göra en iögonfallande grill som tillbehör. Den kallas "The crystal face" och har en mängd olika led-lampor.

Vid presentationen berättade Skoda att belysning inte bara har en funktion idag utan blir ett allt viktigare redskap i formgivningen för att ge en bil en egen identitet. Enyaq får som standard strålkastare, bakre belysning och blinkers tydligt visar att det är just en Enyaq.

Inredningen är helt ny och mer modern än dagens modeller. I mitten finns en stor 13-tums pekskärm som kan styras med gester. Framför föraren finns en 5,3-tums LCD-skärm.

infotainmentsystemet har stöd för elektroniska SIM-kort, Android Auto och Apple Carplay.

Skoda är kända för smart inredning och Enyaq har ett 6,2 liter stort förvaringsutrymme under armstödet. Det finns ett ännu större förvaringsutrymme på 11,4 liter i under mittsektionen av instrumentpanelen. Under lastrumsgolvet finns möjlighet att rengöra laddkablarna och i bakluckan hittar du en isskrapa. Givetvis finns det paraply i dörren.

Lastutrymmet rymmer 585 liter.

Dragvikten är 1.000 kg för de tvåhjulsdrivna versionerna. Med fyrhjulsdrift får Skoda Enyaq iV dra 1.400 kg i backar som inte lutar mer än åtta procent. Annars är maximal släpvagnsvikt 1.200 kg.

Två telefoner kan laddas trådlöst samtidigt.

Skoda Enyaq kommer att säljas i Sverige med fyra olika motorvarianter, två bakhjulsdrivna och två fyrhjulsdrivna. Modellerna kallas 60, 80, 80X samt vRS. På andra marknader kommer även en billigare 50-modell att säljas.

De bakhjulsdrivna varianterna 60 och 80 har båda ett vridmoment på 310 Nm, men olika effekt: 180 respektive 204 hästkrafter. Accelerationen 0-100 km/h är 8,7 respektive 8,5 sekunder.

60-modellen har ett batteri på 62 kWh vilket ger en räckvidd på 39 mil enligt körcykeln WLTP. De andra tre modellerna har ett större batteri på 82 kWh. 80-modellen som bara har en elmotor får en räckvidd på 51 mil. 80X och vRS som har dubbla elmotorer kommer 46 mil på en laddning.

Den billigare fyrhjulsdrivna modellen 80X ger 265 hästkrafter och 425 Nm i vridmoment. 0-100 km/h går på 6,9 sekunder.

Den sportiga toppmodellen vRS ger 306 hästkrafter och 460 Nm i vridmoment. Det tar bilen från 0 till 100 km/h på 6,2 sekunder.

Toppfarten är begränsad till 160 km/h i alla modeller utom vRS som kan gå upp till 180 km/h.

Underedet är platt för att ge ett lågt luftmotstånd. Till och med hjulupphängningarna täckts av plast med styrande luftkanaler. Cw-värdet är 0,27.

Att ladda bilen från 10 till 80 procent tar 38 minuter med 125 kW-laddning. För 60-modellen är 100 kW max.

Det går att ladda från ett vanligt eluttag, men det är naturligtvis en seg historia. Skoda vill att de flesta ska ladda hemma med en laddbox och kommer att erbjuda egna sådana.

Skoda Enyaq iV Founders Edition byggs i 1895 exemplar.

Den som vill ha "extra allt" kan välja Enyaq iV Founders Edition som byggs i 1895 exemplar som en hyllning till företagets 125-åriga historia. Founders Edition börjar levereras 2021.

Founders Edition och toppmodellen vRS iV är som standard utrustade med en belyst "Crystal face"-grillen som består av 130 ledlampor.

Hittills har 4.500 förbokningar av Enyaq gjorts i Sverige. Till en början kommer bakhjulsdrivna versionerna 60 och 80 att säljas på den svenska marknaden.

Preliminär säljstart är i början av oktober och leveranserna drar igång under första halvåret 2021. I mars-april kommer de första bilarna att visas upp hos Skoda-handlarna.

Men redan under kvällen den 2 september kommer en enklare bilkonfigurator att öppnas på skoda.se. Till en början kommer bilkonfiguratorn bara att visa bilen med standardutrustning för EU. Den svenska standardutrustningen kommer att bli mer omfattande och införas i bilkonfiguratorn längre fram. Då kommer också priserna att justeras.

Preliminära cirkapriser inklusive svensk standardutrustning:



Skoda Enyaq iV 60 från 452.500 kronor inklusive moms före klimatbonus.

Skoda Enyaq iV 80 från 551.100 kronor inklusive moms före klimatbonus.

