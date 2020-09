Här är versionen av Ford Mustang Mach-E som galopperar snabbast

Mustang Mach-E GT gör 0–100 km/h på 3,7 sekunder.

Att Fords kommande elbil heter just Mustang Mach-E har visat sig vara något av en vattendelare. Vissa tycker att det är ett helgerån medan andra tycker att det är genialiskt av Ford att använda det renommé som Mustang-varumärket har, för att ge sin elbil en ordentlig skjuts.



Oavsett var man står i frågan så är Ford Mustang Mach-E ett faktum och idag presenteras värstingversionen av den – Mach-E GT. Denna top of the range-modell gör 0–100 km/h på 3,7 sekunder tack vare en effekt på 465, 850 Nm och fyrhjulsdrift.

Om man lägger rabarber på en Mustang Mach-E ingår 5 års fri tillgång till FordPass Charging Network, samt ett års fri tillgång till Ioniyts snabbladdningnätverk.

– Nya Mustang Mach-E GT visar helelektrisk prestanda på riktigt. Men en bra prestanda betyder ingenting om du inte vågar använda den. Våra laddningsalternativ gör att Mustang Mach-E-kunder kan njuta av den elektrifierade Mustang-upplevelsen med vetskapen att de kan ladda snabbt och enkelt i hela Europa, säger Stuart Rowley, Europachef på Ford.

Det kommer att synas på utsidan att du kör en Mach-E GT, bland annat på 20-tums-fälgar och rödlackerade bromsok. Dessutom kommer några GT-unika exteriörfärger att erbjudas.



Smolket i bägaren är att vi får vänta ett drygt år på Mach-E GT, som kommer i slutet av 2021. Inom kort ska Ford dessutom offentliggöra de svenska priserna för vissa Mustang Mach-E-modeller. Det svenska priset på GT-versionen kommer dock att dröja något.

