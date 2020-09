Premiär: Volvos syskon Lynk & Co lanserat i Sverige

– Om du delar med dig av din bil när du inte använder den kan du sänka kostnaden hela vägen ned till noll, men 500 euro är det maximala beloppet som du kommer betala, säger vd:n för Lynk & co, Alain Visser.

Geelyägda Lynk & Co lanseras nu i Europa med ett nytt typ av ägande som ska efterlikna det sätt som vi konsumerar många andra produkter. Vi streamar musik och film mot en fast månadskostnad. Den typen av filosofi tar nu Lynk & Co och flyttar till bilägande.



– Vi tar hand om allt det tråkiga som försäkring och service, säger Alain Visser, vd för Lynk & Co.



I praktiken handlar det om att vara medlem och betala en månatlig medlemsavgift som ger dig full tillgång bilen, som att du äger den. Skulle du sedan av någon anledning inte behöva bil under en period kan du helt sonika avsluta eller pausa medlemskapet och helt slippa betalning för något.



Man dessutom dela med sig av "sin bil" och på så sätt slippa betala för den tid som bilen inte används.

Man kan också bli medlem helt gratis. Då ingår såklart ingen bil, men du har möjligheten att låna bilar av andra Lynk & Co-medlemmar när de inte använder sin bil.

Men vad kostar det då? 500 euro, eller 5270 kronor enligt dagens växelkurs. Och det inkluderar alltså försäkring, service och vinterdäck.



– Om du delar med dig av din bil när du inte använder den kan du sänka kostnaden hela vägen ned till noll, men 500 euro är det maximala beloppet som du kommer betala, säger Alain Visser.



Det kommer att finnas möjlighet att köpa bilen på "vanligt" sätt. Men vad det kommer att kosta återstår att se.



Den första Lynk & Co-modellen som kommer till Europa heter 01, och delar väldigt mycket med Volvo XC40. Två motoralternativ erbjuds, en elhybrid och en laddhybrid. Det är också det enda du kan välja på, förutom exteriörfärg – blå eller svart är det som gäller. Alla Lynk & Co är utrustade på samma sätt och det finns ingen tillvalslista att välja från.



Den första Lynk & Co-klubben öppnar i Amsterdam redan nu i slutet på oktober, sedan är Göteborgs tur att få en klubb – den öppnar i slutet av året. Därefter följer fler städer. Det kommer att gå att teckna ett medlemskap online redan i oktober, oavsett var man befinner sig.



De första bilarna kommer att levereras under våren 2021.

Jag är grymt taggad på Lynk & Co! Ja 2 2 Nej