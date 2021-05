Ladda elbil på gatan – så har Oslo och Amsterdam löst det

Alla kan inte ladda hemma. Oslo och Amsterdam har löst problemet på lite olika sätt.

Nederländerna leder racet med antal laddare per bil och på tio år beräknar man att det kommer att finnas runt 1,9 miljoner elbilar och 1,7 miljoner laddare!

Målet är att alla som kör en elbil lätt ska kunna hitta en laddare och eftersom många boende är hänvisade till gatuparkering byggs dessa ut snabbt.

Under 2021 ska det installeras 213 nya laddplatser per dag och 2025 ska det byggas 550 nya laddare per dag. Inget annat land har lika många laddplatser per kvadratkilometer.

Statens och kommunernas investeringen sägs uppgå till 30 miljoner euro.

Man har två typer av laddare, en med konstant laddeffekt dygnet runt och en där effekten varierar. I de variabla laddarna är det hög effekt mellan 21 och 06.30, normaleffekt 06.30–18 och lägre effekt 18-21 – då de flesta vill ladda.

Man måste ha ett kommunalt parkeringstillstånd för att parkera på platserna – är man turist kan man ladda ner en app och betala – och man måste ansluta sig till en laddare. Boende med elbil har dessutom förtur till parkeringstillstånden.

I Oslo är redan 25 procent av bilarna laddbara och det finns drygt 2.000 laddplatser på gatumark, av totalen på cirka 20 000 parkeringsplatser. Utbyggnaden sker med cirka 200 platser per år och till skillnad från Amsterdam ser man snabbladdning som viktigare – man vill inte i lika stor utsträckning binda upp gatumark för parkeringar.

I Stockholm är 13 procent laddbara bilar, varav endast tre procent är elbilar. Det politiska målet är att ha 2.000 publika laddare 2022 och i dagsläget finns det 1.000 stycken. Likt i Oslo vill man främst ha laddning på besöksparkering och i parkeringshus. Det finns ett 20-tal laddgator, där det bor många boendeparkerare.

Göteborg har också gått på linjen att laddning främst ska ske på offentliga parkeringsplatser, men på den senaste tiden har man byggt laddgator på sex ställen, för utvärdering.

Vad anser du: ska samhället ta sig an ansvaret för gatuladdning som i Amsterdam eller räcker det med laddning på offentliga parkeringsplatser?

Bra med laddning på gatan! Ja 0 0 Nej