Tesla-hypen över – nu kör norrmännen helst Ford

Elbilen Ford Mustang Mach-E har tagit den stora norska marknaden med storm och står för 10 procent av all bilförsäljning. Tesla hittar vi först på sjätte plats med Model 3.

Under maj registrerades 1.384 Ford Mustang Mach-E i Norge, vilket skänker bilen en förstaplats på försäljningstoppen. Mach-E står för 10 procent av den totala bilförsäljningen.

– Vårt realistiska mål är att ligga i topp i försäljningen under flera månader framöver, säger Per Gunnar Berg, CEO of Ford Motor Norway i ett pressmeddelande.

På andraplats kommer Toyota's RAV4 och in som trea spurtar Skoda Enyaq. Först på sjätte plats hittar vi en Tesla, närmare bestämt Model 3.

Totalt står laddbara bilar för 60 procent av försäljningen i Norge. Motsvarande siffra ett år sedan var 43 procent.

