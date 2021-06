Biltestarbloggen: Stora kostnadsskillnader mellan Lynk och Volvo!

Trots att båda modellerna bygger på samma plattform är de väldigt annorlunda positionerade ekonomiskt – med klar fördel Lynk.

Vi håller just nu på med test av Cupra Formentor, Lynk & Co 01 och Volvo XC40 – alla i laddhybridutförande – till nummer 14 av tidningen (ute digitalt 11 juni och 22 juni i butik). Under arbetet med testfaktan noterar vi intressanta skillnader mellan just Lynk och Volvo.

Lynken är klart billigare i inköp, har mer omfattande standardutrustning, lägre servicekostnad och märket bjuder på dubbelt så lång nybilsgaranti som Volvo.

Men hur står sig Lynk mot sin Volvo-kusin i övrigt? Testlaget har gjort en noggrann jämförelse och uppmärksammat många differenser mellan bilarna. Läs testet för att se vilken vi håller som favorit.

En sak är dock säker: Lynken är klart fördelaktigare rent ekonomiskt!

/ Vid tangentbordet, John Eriksson

