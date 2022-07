Peter Ternström: ”Vi ska sälja flygande familjebilar om tio år!”

Vår krönikör Peter Ternström har konstruerat den flygande bilen Jetson One. Han har redan sålt 448 stycken och framtidsplanerna är högtflygande!

Berätta om Jetson One?

– Det är en så kallad eVTOL (vertical take-off and landing). En liten flygande farkost som väger 86 kg och kan flyga i 20 minuter. Flygsträckan är 30 km och topphastigheten är reglerad till 102 km/h, total motoreffekt är 88 kW. Läs mer här.

Vem är du?

– Jag är 47 år gammal och serieentreprenör. Det senaste projektet i raden är Jetson AB som jag startade 2017 tillsammans med Tomasz Patan. Förutom att starta företag har jag publicerat två böcker och flyger mitt eget flygplan så ofta jag kan och är privatpilot sedan 20 år. Jag har skrivit krönikor i auto motor & sport under mer än tio år och har en liten paus i det skrivandet just nu för att satsa på Jetson, men jag hoppas komma tillbaka till hösten. Jag driver också Gran Turismo Events, med världens finaste superbilsresor, på hobbybasis.

Berätta om filmen?

– Filmen handlar både om Jetson och om att man ska satsa på sina drömmar.

– Actionkameraföretaget Insta 360 kom och hälsade på, de gjorde intervjuer och filmade när vi flög Jetson tillsammans med min Ferrari. Det var som en "Hollywoodproduktion" med 20 personer som filmade mig och Tomasz. Jag hade en personlig assistent som putsade mina glasögon, det var ljusspecialister, en som skötte catering, en ansvarade för bom och mikrofon. Vi höll på i tre dagar, helt otroligt.

Har ni några andra skojiga projekt på gång?

– Ett annat actionkameraföretag, GoPro ska också komma och filma. TV-program från hela världen har planerat in besök, kanske till och med ett av världens mest berömda bilprogram … Folk ringer varje dag, galet kul.

Hur känns det att flyga Jetson?

– Det är en fantastisk upplevelse, och det är förvånansvärt odramatiskt, vem som helst kan lära sig på fem minuter. Det är otroligt roligt, euforiskt! Man kör med joysticks, och släpper man dem parkerar sig Jetson i luften.

Vad händer just nu?

– Vi håller på att avsluta en första investeringsrunda för att fylla bolaget med mer kapital, vi ska ta in 100 miljoner kronor.

Hur många anställda har du?

– Vi snart 15 personer, och om två veckor börjar en några ingenjörer med riktigt hög profil. Jag återkommer med det. Och vi anställde nyss en finanschef.

Var ska ni bygga Jetson?

– Vi har köpt en flygplats med hangar utanför Florens i Toscana, för att bygga Jetson i full fart och kunna testa så mycket vi behöver. Det är en otroligt fin plats, den ser ut som hämtad ur Sagan om Ringen.

Vad är det snabbaste du har kört?

– 660 km/h, som pilot i en L-39 Albatros. Med bil har jag kört 343 km/h på mätaren, självklart på tysk autobahn, i en grön Lamborghini Performante.

Hur många beställningar har du?

– Vi har 448 klara beställningar. Det är mer än Airbus som är störst i världen på helikoptrar.

Var får man flyga Jetson?

– Det är oklart i och med att lagstiftningen är en gråzon. Det är ingen helikopter, inget flygplan, inte heller en drönare. Vi jobbar med Transportstyrelsen för att ta fram ett regelverk, det är mycket spännande.

Hur många bilar har du haft?

– Jag köpte min första Ferrari 1999, med pengar som jag tjänat ihop själv, jag hade precis sålt mitt första it-företag. Sedan dess har jag haft många fina bilar. Just nu har jag bland annat en Ferrari 488 GTB och en Lamborghini Huracan. Båda är väldigt bra på sitt sätt.

Hur mycket kör du med dina bilar?

– Jag har kört strax under 10 000 mil i de Lamborghinibilar som jag ägt. Jag har nog kört drygt 5 000 mil med olika Ferraribilar.

Hur startade drömmen om Jetson?

– Jag växte upp med science fictionserier som Spiro, Linda och Valentin och Tintin. I alla framtidsversioner, oavsett författare, finns det med flygande bilar. Sedan kom Star Wars och Jedins återkomst, jag tvingade mormor att gå med mig fem söndagar i rad för att se den filmen.

– Anledningen till att jag inte startade Jetson tidigare är att mycket teknik som finns i den inte fanns tillgänglig för 20 år sedan, batterierna var för tunga och en del flygdatorer fanns helt enkelt inte.

Är det här den nya tidens sportbil?

– Absolut! Det här är nästa stora grej.

Vad önskar du dig mest nu?

– Jag hoppas att kriget i Ukraina tar slut!

Vad är det mest galna du har gjort?

– Det kan jag inte berätta.

Vad har realistiskt hänt om tio år?

– Just nu har vi fullt upp med Jetson One och att bygga fabriken. Men om fem år vill vi bygga en tvåsitsig Jetson, med plats för lite bagage. En Hurracan "for the sky"! Men den blir mycket dyrare än de 92 000 dollar som Jetson One kostar.

– Om tio år ska vi sälja en fyrsitsig flygande bil. Målet är att kunna sälja något som kostar under en miljon kronor och kan ersätta en bil! Men ska kunna köra själv eller autonomt, men över storstäder blir det alltid självkörande.

Hör Peter berätta mer om Jetson One

Jag tror på flygande familjebilar om 10 år! Ja 7 12 Nej