Begduell: Audi e-tron mot Audi Q7 e-tron

Premium Audis elsuv e-tron blir allt vanligare på våra vägar. Men är den ett bättre begagnatköp än laddhybriden Q7 e-tron?

Begagnattestet innehåller:

✔ Bakgrund och modellhistorik.

✔ Felrapporten: Detta klagar ägarna på.

✔ Ekonomikalkyl med prognos för andrahandsvärdet och milkostnad.

✔ Ägarnas egna synpunkter om bilarna.

✔ Driftkostnad inklusive service och bränsle.

✔ Så står sig bilarna mot konkurrenterna.

✔ Begagnatredaktörens tips.

Äntligen finns det en elektrisk suv med dragkrok du kan köpa begagnad!

Nåja, Tesla Model X har funnits på begmarknaden sedan ungefär fyra år tillbaka. Men det finns köpare som vill ha en lite mer traditionell upplevelse bakom ratten, även fast man byter till en elektrisk drivlina. Lite variation och konkurrens har dessutom aldrig varit av ondo för oss konsumenter.

Bilen jag pratar om är självfallet Audi e-tron som äntligen hittade ut till kunder under förra året. Lite förvirrande hade Audi en laddhybridversion av Q7 med suffixet e-tron, fram till året dessförinnan. Men frågan är om den nya helelektriska e-tron är ett bättre begagnatköp än laddhybriden den mer eller mindre ersatte?

För tydlighetens skull kommer jag hädanefter att referera till elbilen som "e-tron" och till laddhybriden som "Q7". Med det ur vägen kan vi direkt hoppa över till den heta potatisen som är ekonomin!

Vid det här laget har du säkerligen gång efter gång fått höra att det är billigare att köra elbil. Även om inköpspriset är högre, blir den totala kostnaden lägre. Det är en sanning med modifikation, som dessutom varierar kraftigt mellan olika bilmodeller. Men just när det kommer till e-tron och Q7 gäller det omvända.

Den äldre laddhybriden är faktiskt billigare att äga. Dessutom rätt påtagligt mycket billigare om du följer rådet i rutan på sista sidan i artikeln! Detta beror dels på en högre förutspådd värdeminskning men även på att den kombinerade dieselhybriddrivlinan i Q7 faktiskt är förvånansvärt snål. Betydligt snålare än närmaste konkurrenten Volvo XC90 T8 Twin Engine!

FELRAPPORTEN – ELEKTRIFIERAD!

Ägarna har angett vad de har haft problem med på sin bil. Garanti avser andelen som haft garantiärenden.

Det är sällan ett bra tecken när vi behöver dubblera skalan i felrapporten. I det här fallet överskrider både garantiärenden, men även elektronikproblem, vår vanliga skala med 40 procent som tak. Att mer än varannan bil har elektronikbekymmer är oroande i en laddhybrid, men även i en elbil. Tack och lov verkar just drivlinan i bägge bilarna tämligen pålitlig.

E-tron däremot lider av väldigt hög elförbrukning. Hela 26,8 kWh per 100 kilometer enligt ägarnas egna siffror. Som jämförelse visar de senaste siffrorna i vår begagnatdatabas att Tesla Model X ligger på något lägre 25 kWh per 100 kilometer. Då har den dessutom tillverkats sedan 2015 och är således "gammal teknik".

Detta leder till en av de frekvent återkommande kommentarerna från ägare av just e-tron. Nämligen att räckvidden inte är någonstans i närheten av Audis officiella siffror. Räkna med ungefär 36 mils faktisk användning innan batteriet är tömt, eller närmare 30 mil i motorvägstempo innan du bör koppla in igen enligt ägarna. Detta gör att du får marginellt längre räckvidd än en Renault Zoe, en bil som kostar långt under hälften så mycket!

För att sätta det i lite mer perspektiv kan vi nämna att även en Tesla Model X 60D, alltså med minsta möjliga batteriet klarar ungefär samma sträcka. Inte undra på att ägarna av e-tron ger den ett så lågt bränsleförbrukningsbetyg i vår ägarenkät!

Likheterna med den amerikanska elbilen slutar inte där. Dessvärre tar båda Audivagnarna efter Tesla när det kommer till problemfriheten. Den lyser nämligen med sin frånvaro. Hela 67 procent av Q7-ägarna som svarat i vår enkät har haft sin bil inne på någon sorts garantiåtgärd. För e-tron är siffran 53 procent. Dessutom har mer än varannan bil av bägge modellerna haft problem med elektroniken. Allt från en mobilapp som inte funkar, till elsäten och även de nymodiga elektroniska kamerabackspeglarna strular för ägarna.

Kvalitetskänslan är dock svår att klaga på, något som bekräftas av det höga betyget bägge bilarna får av sina ägare. Likväl det utmärkta ljudnivåbetyget som klår i princip allt i klassen. Vill du dessutom dra ett släp efter din elsuv är alternativet nyss nämnda Model X med både högre prislapp och decibel i kupén.

Men ska vi utse en vinnare i duellen mellan dessa två Audimodeller blir det trots allt den något äldre laddhybriden Q7 e-tron som vinner. Du offrar förvisso känslan av att "köra framtiden" i en kraftfull elsuv. Men du får lika mycket praktiska egenskaper samtidigt som du sparar lite slantar på kuppen! Fast egentligen är det en smaksak, bägge bilarna får trots allt ett identiskt slutbetyg.

MODELLHISTORIK

Audi e-tron

2019 Säljstart för Audi e-tron, en fyrhjulsdriven suv som även är märkets första elbil. Den går att få i två utföranden, 50 med ett 71 kWh stort batteripack och 55 med ett på 95 kWh. Det sistnämnda har även något starkare elmotorer samt en boostfunktion som temporärt höjer prestandan ytterligare.

2020 e-tron Sportback tillkommer i sortimentet och är en sorts coupésuv likt Audis egna Q8 eller BMW X6.

Audi Q7

2014 Andra generationen Q7 visas på Detroits bilsalong.

2016 Bland motoralternativen finns en 3,0 TDI quattro med 272 hk, laddhybriden Q7 e-tron med 373 hk samt värstingversionen SQ7, med fyraliters diesel-V8 på 435 hk.

2019 Facelift med omdesignad front. Laddhybriden e-tron stryks, istället förses motorerna med ett 48-volts mildhybridsystem.

ÄGARNA OM SINA BILAR

Typisk Audistämning bakom ratten på e-tron. Det har tillkommit en hel del skärmar med mjukvaruknappar. Men man har inte gått till överdrift som en viss konkurrent från Staterna. Eller vad sägs om ett handskfack som inte öppnas från infotainmentskärmen? Kontroversiellt värre!

E-TRON-ÄGARNA ÄLSKAR... E-TRON-ÄGARNA GILLAR INTE... "En riktig kanonbil!"

"Väldigt roligt med helelektrisk drivlina."

"En lagom stor bil med tillräcklig dragvikt."

"En bra bil för den som vill ha kvalitet, vill köra billigt och kör korta sträckor."

"Den har prestanda så det räcker och blir över." "Dörrlåsen till bakdörrarna strular."

"Mjukvaruproblem med backspeglarna."

"Mycket elektronikstrul!"

"Laddluckan trasig."

"Styrdonet till batteriets vätskenivå felar."

"Drar lite mycket el."

"Felmeddelanden som försvinner när man stänger av bilen. Man vet inte om det är fel eller inte på bilen."

"En förlegad mobilapp som ofta inte fungerar."

"Problem med blåtandskopplingen till bilen."

Audi kan det här med interiörer. Kvalitetskänslan är överväldigande och den för tiden väldigt imponerande digitala mätardisplayen som Audi kallar Virtual Cockpit är standard på svensksålda exemplar.

Q7-ÄGARNA ÄLSKAR... Q7-ÄGARNA GILLAR INTE... "Perfekt att dra husvagn med, och billigt att pendla på el."

"Så fantastiskt bra och fortfarande modern i förhållande till konkurrenterna."

"Mycket bra LED-matrixlysen."

"Fantastisk långfärdsbil med 3 500 kilos släpvagnsvikt." "Många intermittenta elfel."

"En sensor till AC:n pajade så den blåste varmluft hela sommaren."

"Dålig och otidsenligt mobilapp."

"Högt däckbuller."

"Gnisslande bromsar som verkstaden inte får ordning på."

Till 2020 lanserades en coupésuv av e-tron kallad Sportback. De slanka linjerna skär lite lättare genom luften och bidrar till något högre räckvidd än vanliga e-tron.

ÄGARNAS KÖPSKÄL

Audi e-tron 2019–2020

Miljö Förflyttning utan fossil förbränning!

Kvalitet Ordentligt ombonad inredning.

Komfort Välavvägd fjädring och förbluffande tyst.

Audi Q7 e-tron 2016–2018

Komfort Bekvämare än favoritfåtöljen!

Kvalitet Solid som ett kassaskåp.

Miljö Relativt miljövänlig om man kör på el.

KOLLA DETTA FÖRE KÖP

Audi e-tron 2019–2020

Elektronik Elektroniken strular, var beredd på att allt från fjärrstyrning av värmen till de elektriska backspegelkamerorna fungerar sporadiskt. Flera ägare uppger även att deras bilar intermittent larmar om diverse fel som sedan försvinner. Mjukvaruuppdateringar verkar råda bot på några problem. Men bespara dig kanske lite huvudvärk och välj en bil med vanliga sidospeglar.

Räckvidd Inte ett fel som sådant. Men du kan glömma de officiella räckviddssiffrorna från Audi. Enligt ägarna bör du räkna med att inte komma längre än 360 kilometer på en laddning. Audi jobbar dock på uppdateringar för att sänka elförbrukningen.

Audi Q7 e-tron 2016–2018

Elektronik Precis som för vanliga Q7 är det främst strulande el som drabbar ägarna. Det rör sig om allt från infotainmentskärmar till sensorer till AC:n som krånglar.

Service Se till att ditt tilltänkta exemplar är servat enligt serviceboken och att det skett på auktoriserad verkstad. Annars riskerar du att bli av med batteripackets åttaåriga garanti.

Historik Om du fundrerar på att importera en bil är det extra viktigt att undersöka historiken. En tidigare krockad bil kan komma att bli en riktigt dyr historia. En Carfaxrapport däremot kostar inte många slantar!

Andrew Petrykowski, begagnatredaktör

TILLGÅNG...OCH EFTERFRÅGAN

Det nämndes sist vi hade Q7 e-tron i begduellen, men det tål att upprepas. Q7 i laddhybridutförande blev aldrig någon hit i Sverige. Därför finns det i skrivande stund enbart tio begagnade exemplar ute till försäljning. Som spekulant bör du således vända blicken mot Tyskland, där utbudet är mer än tiofalt! Särskilt med tanke på den svenska begmarknadens prisutveckling i år.

Förvisso får du räkna med att få ungefär 30 000 kronor mindre när du byter in den om tre år enligt prognosen på bilpriser.se. Men bilarna börjar så lågt som på 36 000 euro! Även med alla importkostnader inräknade kan du räkna bort minst halva värdeminskningen i jämförelse med vår exempelbil! Detta skulle göra att den totala milkostnaden hamnar ungefär i paritet med en lika gammal Kia Sorento 2,2 CRDI med sina 40,80 kronors milkostnad!

Skulle du vara mer sugen på helelektriska e-tron, börjar de ungefär 100 000 kronor under priserna här hemma. Alltså fortfarande väl värt besväret, med tanke på att det i skrivande stund finns ungefär 900 fler begagnade exemplar att välja på i Tyskland...