USA lämnar Parisavtalet – Elon Musk avslutar samarbetet med Donald Trump

Efter att Donald Trump installerats som president startade han "Strategic and Policy Forum", en diskussionsgrupp med många av de viktigaste företagsledarna i USA. Syftet med gruppen var att underlätta det amerikanska affärslivet och ge en snabbfil för företag som satsar i USA.

I denna grupp ingick även Teslachefen Elon Musk, som inte delar Donald Trumps åsikter i klimatfrågan men ändå arbetar för att öka bil- och batteriproduktionen i USA. Fyra av fem Teslanställda jobbar i USA och Elon Musk vill expandera den inhemska tillverkningen, med bland annat fler batterifabriker och tillverkning av solceller.

Under torsdagskvällen, svensk tid, meddelande president Donald Trump att han beslutat sig för att USA ska lämna Parisavtalet mot klimatförändringar. Enligt Trump ska USA förhandla om Parisavtalet, något som flera politiska ledare senare under kvällen bedömde som omöjligt.

Elon Musk hade innan tillkännagivandet från Vita Huset sagt att han lämnar samarbetet i "Strategic and Policy Forum" om USA lämnar Parisavtalet och bara minuter efter beskedet twittrade han ut sitt beslut att inte längre medverka som rådgivare.

Chefen för Disney, Bog Iger, meddelade under kvällen att han också hoppar av som rådgivare till Donald Trump. Chefen för Apple, Tim Cook, skrev i ett meddelande till sina anställda att företaget fortsätter i sin strävan att minska klimatpåverkan, oavsett hur USA ställer sig till Parisavtalet.

Flera biltillverkare hoppas också på att president Donald Trump gör allvar av att ändra på utsläpps- och förbrukningsreglerna i USA. En av de första saker som Barack Obama gjorde som president var att slå fast långtgående och långsiktiga krav på lägre bränsleförbrukning.

I ett lobbybrev till president Trump skrev en grupp på 18 biltillverkare att de stränga reglerna kommer att missgynna konsumenterna: "Att ignorera kundernas önskemål och marknadens realiteter kommer att driva upp kostnaderna för köparna och hota framtida produktionsnivåer", skrev de i brevet.

Am departing presidential councils. Climate change is real. Leaving Paris is not good for America or the world.